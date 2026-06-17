Con le ultime partite che sono state disputate, la classifica marcatori all-time del Mondiale ha subito un importantissimo aggiornamento. Ieri sera, infatti, Kylian Mbappé ha realizzato due reti nel match vinto 3-1 dalla sua Francia contro il Senegal. Grazie alla sua doppietta, l'attaccante sale a quota 14 gol nel torneo. Stanotte, però, Lionel Messi ha segnato una tripletta nella partita Argentina-Algeria grazie alla quale è arrivato a 16 gol nei Mondiali eguagliando il record di Miroslav Klose.

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Messi e Mbappé stravolgono la classifica dei marcatori del Mondiale

Presso il MetLife Stadium di East Rutherford, la Francia ha fatto il suo esordio neldel Mondiale 2026 contro il Senegal. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche con gli africani che si sono resi più pericolosi, i Bleus sono saliti in cattedra nel secondo tempo e hanno sbloccato le marcature con la rete di Mbappé su assist di. Il secondo gol dei francesi lo segnamentre il senegalese classe 2008accorcia le distanze. Nei minuti di recupero, Mbappé chiude definitivamente i conti con gran gol dalla distanza. Con la sua doppietta, il capitano della Nazionale Francese è salito a quota 14 reti nel Mondiale eguagliando una leggenda come. Tra l'altro, il francese è a -2 dal primo posto.

Wroclaw, Polonia - 5 settembre 2025: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di qualificazione al Mondiale tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Qualche ora dopo, però, arriva una risposta molto importante proveniente dall'Arrowhead Stadium. Presso l'impianto situato a Kansas City, infatti, l'Argentina ha affrontato l'Algeria in occasione della prima giornata del Girone J. Alla doppietta di Mbappé di qualche ora prima non poteva non rispondere lui: Lionel Messi.

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Il capitano della Nazionale Campione del Mondo ha iniziato questo torneo a modo suo, con una tripletta di cui due gol da fuori area ed uno con un tap-in. Con le tre reti messe a segno contro la selezione africana, il giocatore dell'ha toccato quota 16 gol nei Mondiali raggiungendo Klose al primo posto. Oltre alla battaglia per il titolo, quindi, si è accesa anche quella per il miglior marcatore.

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