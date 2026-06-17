Ieri sera Mbappé è salito a quota quattordici reti nel torneo, ma poche ore dopo la Pulga raggiunge l'ex Lazio e Bayern Monaco
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Con le ultime partite che sono state disputate, la classifica marcatori all-time del Mondiale ha subito un importantissimo aggiornamento. Ieri sera, infatti, Kylian Mbappé ha realizzato due reti nel match vinto 3-1 dalla sua Francia contro il Senegal. Grazie alla sua doppietta, l'attaccante sale a quota 14 gol nel torneo. Stanotte, però, Lionel Messi ha segnato una tripletta nella partita Argentina-Algeria grazie alla quale è arrivato a 16 gol nei Mondiali eguagliando il record di Miroslav Klose.
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Messi e Mbappé stravolgono la classifica dei marcatori del MondialePresso il MetLife Stadium di East Rutherford, la Francia ha fatto il suo esordio nel Girone I del Mondiale 2026 contro il Senegal. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche con gli africani che si sono resi più pericolosi, i Bleus sono saliti in cattedra nel secondo tempo e hanno sbloccato le marcature con la rete di Mbappé su assist di Olise. Il secondo gol dei francesi lo segna Barcola mentre il senegalese classe 2008 Mbaye accorcia le distanze. Nei minuti di recupero, Mbappé chiude definitivamente i conti con gran gol dalla distanza. Con la sua doppietta, il capitano della Nazionale Francese è salito a quota 14 reti nel Mondiale eguagliando una leggenda come Gerd Müller. Tra l'altro, il francese è a -2 dal primo posto.
Qualche ora dopo, però, arriva una risposta molto importante proveniente dall'Arrowhead Stadium. Presso l'impianto situato a Kansas City, infatti, l'Argentina ha affrontato l'Algeria in occasione della prima giornata del Girone J. Alla doppietta di Mbappé di qualche ora prima non poteva non rispondere lui: Lionel Messi.
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