L'attesa è finita. L'Argentina campione del mondo è pronta a iniziare la difesa del titolo ai Mondiali del 2026 e lo farà contro l'Algeria a Kansas City. Nelle ore che precedono il debutto, Lionel Messi ha scelto ancora una volta i social per trasmettere un messaggio al gruppo e ai tifosi. Il capitano dell'Albiceleste ha pubblicato diverse immagini sul proprio profilo Instagram, ma una in particolare ha attirato l'attenzione.

Nelle storie è apparsa una foto dell'intera squadra raccolta in cerchio durante l'allenamento, accompagnata da una sola parola: “Insieme”. Un messaggio semplice ma potente, che sottolinea lo spirito con cui l'Argentina si prepara ad affrontare il torneo. Un segnale chiaro di unità alla vigilia di una sfida molto attesa.

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Mondiali, l'ultimo segnale di Messi prima dell'esordio dell'Argentina

si avvicina all'esordio mondiale con la consapevolezza di essereLa nazionale di Lioneldebutterà controa Kansas City e l'obiettivo è chiaro: difendere il titolo conquistato quattro anni fa. In queste ore di attesa e concentrazione, Lionelha scelto di parlare attraverso i social. Come spesso accade nei momenti più importanti, il capitano dell'Albiceleste ha affidato aun messaggio destinato ai compagni e ai tifosi. Tra le diverse immagini pubblicate nelle ultime ore, una ha colpito più delle altre. Nelle storie del suo profilo è comparsa una foto dell'intera squadra raccolta in cerchio sul campo di allenamento. Sopra l'immagine una sola parola: “Insieme”. Un messaggio breve, ma dal significato profondo.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina bacia il trofeo di vincitore della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 mentre tiene in mano il premio Scarpa d'Oro adidas dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Messi ha voluto evidenziare il valore del gruppo e l'unità dello spogliatoio in vista dell'inizio del torneo. Oltre a quella foto, il numero dieci argentino ha condiviso altri scatti che lo ritraggono durante il ritiro con la nazionale. In alcune immagini appare mentre beve mate, in altre durante le sedute di allenamento insieme ai compagni. Nessuna didascalia, nessun discorso elaborato. Solo immagini e un concetto chiaro: l'Argentina vuole affrontare il Mondiale come una squadra compatta. Un segnale forte da parte del leader tecnico ed emotivo della nazionale, probabilmente l'ultimo prima del fischio d'inizio contro l'Algeria.

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