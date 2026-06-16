L'asse Manchester-Barcellona rischia di essere incandescente questa estate tra Casadó e Rashford
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Marc Casadó, talento classe 2003 del Barcellona, è corteggiato dal Manchester United e da altri club europei e sauditi. Secondo quanto riporta The Sun, Michael Carrick, confermato alla guida dei diavoli rossi, vorrebbe lo spagnolo per alzare notevolmente il livello del centrocampo, orfano di Casemiro.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
L'interessamentoMarc Casadó è uno dei tanti talenti prodotti e lanciati da La Masia, settore giovanile del Barcellona. Considerato tra i centrocampisti più promettenti dell'intero panorama europeo, Casadó ha dovuto affrontare momenti difficili nella sua breve carriera. Infatti, durante una partita contro l'Atlético Madrid del marzo 2025, il talento classe 2003 ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro, che lo ha costretto a stare fermo ai box per più di due mesi perdendo gerarchie nello scacchiere di Hansi Flick. Tornato dal grave infortunio, Casadó ha giocato diverse volte, anche dal primo minuto, ma la concorrenza nel centrocampo blaugrana è spietata e, per tale ragione, né lui né il club sarebbero contrari ad una cessione.
Sono diverse le sirene di interessamento verso il centrocampista spagnolo ma quella del Manchester United, ad oggi, sembrerebbe essere quella più forte. Come si apprende dal Sun, Carrick vorrebbe portare a Old Trafford il gioiellino del Barça, sia per proseguire nello svecchiamento della rosa, e in questo senso andrà via Casemiro, ma anche per le qualità di Casadó. Abile tecnicamente e forte nello stretto, è un calciatore che, nonostante la struttura gracile, è capace di resistere agli urti e non disdegnare lo scontro fisico. Nell'idea dell'allenatore dello United, Casadó formerebbe una grande coppia con Kobbie Mainoo.
Caricamento post Instagram...
Non ci sono solo i Red DevilsSul talento spagnolo del Barcellona, come raccontato, non c'è soltanto il pressing del Manchester United, che, al momento, non ha presentato alcuna offerta a Laporta, ma anche il Bayer Leverkusen, l'Atlético Madrid e alcuni club della Saudi Pro League. Il calciatore non si è ancora espresso relativamente al proprio futuro e si trova attualmente in vacanza, in quanto Luis De La Fuente non lo ha convocato per il Mondiale. La situazione è tutta da valutare ma gli amanti del calcio sperano di vedere Casadó ritagliarsi un ruolo da protagonista, cosa che al Barcellona, per la tostissima concorrenza, è difficile fare.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA