Marc Casadó, talento classe 2003 del Barcellona, è corteggiato dal Manchester United e da altri club europei e sauditi. Secondo quanto riporta The Sun, Michael Carrick, confermato alla guida dei diavoli rossi, vorrebbe lo spagnolo per alzare notevolmente il livello del centrocampo, orfano di Casemiro.

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L'interessamento

è uno dei tanti talenti prodotti e lanciati da La Masia, settore giovanile del. Considerato tra i centrocampisti più promettenti dell'intero panorama europeo, Casadó ha dovuto affrontare momenti difficili nella sua breve carriera. Infatti, durante una partita contro l'del marzo 2025, il talento classe 2003 ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro, che lo ha costretto a stare fermo ai box per più di due mesi perdendo gerarchie nello scacchiere di. Tornato dal grave infortunio,ha giocato diverse volte, anche dal primo minuto, ma la concorrenza nel centrocampo blaugrana è spietata e, per tale ragione, né lui né il club sarebbero contrari ad una cessione.

LISBON, PORTUGAL - MARCH 5: Marc Casado del FC Barcelona in azione durante il match di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra SL Benfica e FC Barcelona allo Stadio da Luz il 5 marzo 2025 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Sono diverse le sirene di interessamento verso il centrocampista spagnolo ma quella del Manchester United, ad oggi, sembrerebbe essere quella più forte. Come si apprende dal Sun, Carrick vorrebbe portare a Old Trafford il gioiellino del Barça, sia per proseguire nello svecchiamento della rosa, e in questo senso andrà via Casemiro, ma anche per le qualità di Casadó. Abile tecnicamente e forte nello stretto, è un calciatore che, nonostante la struttura gracile, è capace di resistere agli urti e non disdegnare lo scontro fisico. Nell'idea dell'allenatore dello United, Casadó formerebbe una grande coppia con Kobbie Mainoo.

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Non ci sono solo i Red Devils

Sul talento spagnolo del, come raccontato, non c'è soltanto il pressing del, che, al momento, non ha presentato alcuna offerta a, ma anche il, l'e alcuni club della. Il calciatore non si è ancora espresso relativamente al proprio futuro e si trova attualmente in vacanza, in quantonon lo ha convocato per il Mondiale. La situazione è tutta da valutare ma gli amanti del calcio sperano di vedereritagliarsi un ruolo da protagonista, cosa che al, per la tostissima concorrenza, è difficile fare.

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