Marc Casadò, classe 2003 e prodotto della Masia ha racimolato con in Blaugrana 71 presenze segnando 1 gol, ma sta trovando sempre meno spazi nelle gerarchie di Hansi Flick e potrebbe lasciare la squadra che lo ha cresciuto proprio al termine di questa stagione, come riporta Sport. Nelle ultime 12 partite giocate dal Barcellona, è entrato a farne parte solo 5 volte, di queste nemmeno una da titolare. Ormai anche Eric Garcia, difensore centrale, è stato spostato al ruolo di centrocampista dal tecnico tedesco e sta giocando titolare le ultime partite insieme a Pedri.