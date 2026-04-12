Marc Casadò, classe 2003 e prodotto della Masia ha racimolato con in Blaugrana 71 presenze segnando 1 gol, ma sta trovando sempre meno spazi nelle gerarchie di Hansi Flick e potrebbe lasciare la squadra che lo ha cresciuto proprio al termine di questa stagione, come riporta Sport. Nelle ultime 12 partite giocate dal Barcellona, è entrato a farne parte solo 5 volte, di queste nemmeno una da titolare. Ormai anche Eric Garcia, difensore centrale, è stato spostato al ruolo di centrocampista dal tecnico tedesco e sta giocando titolare le ultime partite insieme a Pedri.
MERCATO
Marc Casadò trova sempre meno spazio, possibile addio a fine stagione
Permanenza in Liga o Arabia Saudita, le possibilità di Marc Casadò—
Sebbene il Barcellona lo consideri parte del nucleo presente e futuro, le necessità di bilancio del club e l'abbondanza a centrocampo (con i rientri a pieno regime di Gavi e Pedri) alimentano i rumors. Come possibile destinazione per lo spagnolo c'è sicuramente l'Arabia Saudita, con qualche club che avrebbe già sondato il terreno per portarsi avanti rispetto alla concorrenza. Ancora non si sanno con certezza le possibili cifre che potrebbe richiedere il Barcellona, ma ci aggiriamo a una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Quasi impossibile una permanenza in Liga, visto che non è stata intavolata nessuna trattativa con dei club spagnoli.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto e scopri tutti gli eventi di Bet365.
Definito inizialmente dai media catalani come l'erede naturale di Sergio Busquets per intelligenza posizionale, ora si trova in un bivio in cui nessun calciatore vorrebbe trovarsi. Abbandonare la squadra in cui si è cresciuti per trovare più spazio altrove o continuare con la propria squadra ma avere poco minutaggio, pur con maggiore possibilità di alzare dei trofei in futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA