Il giovane centrocampista presta la propria immagine a una campagna della Fundación Barca per sensibilizzare studenti e famiglie sulle violenze scolastiche. Lo spot, diffuso a inizio anno, promuove scuole più sicure e inclusive.

Eugenio D'Antonio 17 settembre - 16:00

Il centrocampista del Barcellona Marc Casadò ha deciso di prestare la propria immagine a una campagna promossa dalla Fundación Barça contro il bullismo nelle scuole. Attraverso uno spot lanciato dal club, il giovane giocatore interpreta uno studente vittima di atti di emarginazione e derisione da parte dei compagni, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini, famiglie e istituzioni su un problema sociale purtroppo ancora molto diffuso.

Una campagna per scuole senza violenza — Il video, diffuso mercoledì mattina in coincidenza con il ritorno degli studenti sui banchi dopo la pausa estiva, si inserisce nell'importante percorso iniziato dal Barcellona nel 2017 per contrastare il bullismo nelle scuole. Negli ultimi anni il club ha rafforzato il proprio impegno: nel 2022 ha creato il Sistema di Protezione dell’Infanzia, mentre la Fundación Barca ha lanciato nel 2023 il programma “Escuela sin violencias”. Con il coinvolgimento di figure vicine ai giovani, come lo stesso Casadò, la campagna punta a dare maggiore visibilità e a generare un impatto concreto nella prevenzione del bullismo.

Dalla campagna al campo: futuro incerto contro il Newcastle Oltre al suo impegno sociale, Casadò resta al centro dell’attenzione anche per motivi sportivi. Il centrocampista catalano è stato titolare nell’ ultima gara di Liga al posto di Frenkie de Jong, assente per problemi fisici. Con il rientro dell'olandese nella lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Newcastle, Hansi Flick dovrà decidere chi affiancherà Pedri a centrocampo. Una scelta che determinerà non solo l’assetto tattico dei blaugrana, ma anche la possibilità per Casadò di consolidare il proprio spazio in una rosa competitiva e ricca di alternative. L'appuntamento è per domani sera alle ore 21 al St James'Park di Newcastle.