Fa ancora discutere la gestione di Marc-André Ter Stegen da parte del Barcellona . Con l’acquisto di Joan Garcia, il tedesco sembra scivolare indietro nelle gerarchie: un trattamento che non piace a tanti tifosi blaugrana. Tra loro c’è anche Victor Font , leader di Sì al Futur, gruppo che vorrebbe subentrare a Laporta nella gestione del club in occasione delle prossime elezioni. Ecco i punti salienti del suo intervento a Radio Marca.

L'intervento su Ter Stegen del candidato presidente del Barcellona

“Joan Garcia è un ottimo acquisto, è un portiere giovane”, inizia Font. “Anche a livello progettuale: è molto buono non aver aspettato che Ter Stegen ‘strisciasse’ in campo”. Se la scelta del Barcellona, per Font, ha senso sotto il profilo della programmazione, lo stesso non si può dire, sul piano umano, nei confronti di Ter Stegen. “Il trattamento riservato al capitano non è stato giusto. Penso sia riprovevole che abbia scoperto il nuovo acquisto tramite la stampa e non abbia ancora parlato con nessuno del club. Direi che è vittima di bullismo”.