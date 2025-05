La cura avanguardistica seguita dal tedesco

In Spagna in questi giorni tanti si sono interrogati su come Ter Stegen potesse già essere pronto per tornare a disputare una partita ufficiale tra i pali. La risposta l’ha data l’esperto di riabilitazione Angel Villanueva a “Good night and good goals”, un podcast di Radio Marca. Secondo il medico, il Barcellona ha fatto ricorso a dei trattamenti innovativi, con l’utilizzo di cellule staminali, per accelerare la riparazione dei tessuti danneggiati. Un approccio avanguardistico, con i medici che hanno dato il via libera per il ritorno in campo. Probabilmente, comunque, non sarà al 100%, ha spiegato Villanueva, e il Barcellona non lo rischierebbe in partite delicate. L’impegno contro il Valladolid, ultimo in classifica e già matematicamente retrocesso, è però un’occasione perfetta per testare lo stato reale di forma del portiere.