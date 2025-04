Flick chiamato a una decisione difficile per il titolare della prossima stagione

Mattia Celio 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 15:32)

Un grande dubbio ha preso vita in casa Barcellona, che riguarda la porta e in particolar modo il futuro. Ter Stegen è in fase di recupero e pronto a riprendere il suo posto tra i pali ma le ottime prestazioni di Szczesny, arrivato in blaugrana lo scorso settembre proprio per sostituire l'estremo difensore tedesco, lasciano l'allenatore Flick con un grande dubbio da sciogliere. A poco più di un mese dalla fine della stagione, l'ex tecnico del Bayern Monaco dovrà combinare gli interessi della squadra con quelli di entrambi i giocatori. E non è facile.

Chi per la porta del Barcellona? La futura scelta di Flick — Era ormai dai tempi di Lionel Messi che non si vedeva un Barcellona così dominante: prima in Liga, vincitrice della Supercoppa di Spagna e fresca di qualificazione alla semifinale di Champions League, dove troverà l'Inter. Uno dei protagonisti di questo salto di qualità è senza dubbio Wojcech Szczesny. Dopo essere rimasto svincolato dalla Juventus, il polacco aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ma dopo il grave infortunio di Marc André Ter Stegen i blaugrana lo hanno chiamato a difendere la porta. Nonostante l'inattività, con calma e preparazione ha scalato le gerarchie di Hansi Flick diventando il titolare della squadra. Ma la situazione potrebbe avere una nuova svolta.

La condizione fisica dei due veterani — Ter Stegen ormai quasi completamente recuperato e non è escluso che lo si potrebbe rivedere in campo nelle prossime settimane. Tuttavia, il suo ritorno rappresenta un serio problema per l'allenatore tedesco che dovrà decidere cosa fare in porta in queste ultime partite della stagione. Il classe '92 ha voglia di giocare. Vuole prendere parte alla fase finale della Nations League con la sua Germania che si svolgerà agli inizi di giugno: "È importante giocare con il Barça e vedremo se riuscirò a essere in Nations League", ha detto il portiere qualche giorno fa.

Proprio il portiere polacco, lo scorso lunedì, aveva dichiarato in conferenza stampa di non avere mai avuto problemi con il compagno e di essere pronto ad accettare qualsiasi decisione avesse preso l'allenatore: "Sono qui per sostituire Ter Stegen, ma voglio giocare in questa competizione e, qualunque cosa accada, rispetterò la decisione - ha detto l'ex Roma e Juventus - Comprendiamo molto bene la situazione. Non è affatto scomodo e non c'è tensione. Si tratta di una situazione particolare e delicata. Qualunque cosa accada, lo capiremo e lo rispetteremo perché entrambi vogliamo il meglio per la squadra".

Ter Stegen - Szczesny: come cambierebbe la lista tra Liga ed Europa — È vero che Szczesny è venuto a sostituire Ter Stegen, ma la realtà è che con le sue prestazioni il polacco si è guadagnato la posizione. Se Flick optasse per il cambiamento, rimuoverebbe il portiere che è stato fondamentale in tutte le partite di questo 2025 in cui il Barcellona ha perso solo una partita. Ci sono poi altri fattori che condizionerebbero la decisione dell'allenatore. In Champions League, per esempio, se l'ex Bayern Monaco decidesse di puntare su Ter Stegen, Szczesny dovrà essere rimosso dalla lista e, al suo posto, entrerebbe Ivan Pena.

Nella Liga potrebbero esserci più opzioni, anche se tutto dipenderebbe dalla strategia della squadra. Al momento il Barcellona è in testa con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. Se i catalani dovessero ad aumentare il vantaggio e a proclamarsi campioni con qualche partita di anticipo, questo sarebbe lo scenario ideale per l'ingresso di Ter Stegen, poiché non ci sarebbe nulla in palio e il cambio per Szczesny non sarebbe affatto traumatico. Su questo l'allenatore tedesco si è limitato a dire: "Nel calcio può succedere di tutto, non posso risponderti al cento per cento".