Alavés-Real Madrid, rosso a Mbappé dopo 38 minuti: le parole di Ancelotti

Impossibile vivere un momento di tranquillità per il Real madrid. Ieri pomeriggio, la squadra di Carlo Ancelotti e del fuoriclasse Kylian Mbappé hanno vinto 0-1 contro l' Alavés grazie al gol di Eduardo Camavinga . Al minuto 38 però, il numero 9 dei blancos ha commesso un bruttissimo fallo su Antonio Blanco , centrocampista avversario. Dopo un controllo al VAR, l'arbitro del match ha estratto il cartellino rosso nei confronti dell'ex Monaco non facendo mancare le polemiche sulla condotta ritenuta violenta del calciatore.

Grazie al gol di Camavinga, che non segnava in Liga dal 5 marzo 2022 contro la Real Sociedad , il Real Madrid ha conquistato 3 punti importanti che lo tengono ancora in corsa per il titolo, visto che si trova a -4 dal Barcellona di Flick . Durante la partita di ieri, precisamente al 38' del primo tempo, Mbappé ha commesso un fallo su Blanco. Inizialmente, l'arbitro ha dato il giallo ma, rivedendo l'intervento al VAR, ha notato che il francese ha colpito in maniera dura l'avversario e ha cambiato il cartellino: da giallo a rosso.

La reazione e le parole di Davide Ancelotti

Nel momento in cui il fuoriclasse ha commesso il fallo, il vice allenatore del Real Davide Ancelotti ha avuto una reazione molto veemente e quasi incredula in panchina. Nel post gara ha poi parlato dell'episodio, cercando di sostenere il suo calciatore nonostante il brutto gesto, con lo stesso che ha poi compreso la gravità di ciò che è accaduto, mettendo anche in difficoltà i compagni in inferiorità numerica dal primo tempo. "Kylian non è un ragazzo violento, ha riconosciuto l'errore che ha commesso. Ovviamente il rosso c'era e ha pagato le conseguenze. Penso che abbia reagito così, anche se ha sbagliato, dopo i vari piccoli falli che lui ha subito. Non lo sto giustificando ma penso che sia andata così", ha dichiarato poi Ancelotti