Svelati dal Barcellona i biglietti per il Clasico: i meno costosi arrivano a 250 euro. Poi si sale: 750 euro per le tribune laterali, si arriva anche ai 4900 delle zone VIP

Federico Iezzi 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 18:03)

Tra meno di un mese, l'11 maggio, si giocherà la partita più attesa e sentita di Spagna: il Clàsico. Ad ospitare la sfida tra le due superpotenze del calcio iberico, Barcellona e Real Madrid, sarà lo stadio Olimpico di Montjuic, dato che il Camp Nou è attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione. Oggi il club catalano ha svelato al pubblico quanto costerà assistere alla partita allo stadio.

La classifica di Barcellona e Real Madrid — Attualmente il Barcellona di Hans-Dieter Flick è primo in classifica. I blaugrana sono infatti a 70 punti, mentre gli eterni rivali in maglia bianca, guidati da Carlo Ancelotti, inseguono in seconda posizione a 66 punti. El Clàsico, quindi, che si disputerà nella 35° giornata della Liga si preannuncia come una partita decisiva per le sorti del campionato spagnolo. L'attesa e la tensione sono già alle stelle e il club ha deciso di fissare dei prezzi decisamente elevati.

I prezzi dei biglietti — Oggi la società blaugrana ha svelato quanto costeranno i biglietti per poter assistere al big match allo stadio. Si va da quelli più economici, 200 euro, a quelli per i VIP che arrivano a costare ben 4900 euro. Ma entriamo nello specifico. I biglietti più economici, quelli che costano tra i 200 e i 250 euro, sono per i posti dietro le porte. Poi si sale di prezzo.

Per potersi sedere nelle tribune laterali bisognerà pagare circa 450 euro, mentre le tribune VIP arrivano a 750 euro. I posti più costosi, però, sono quelli VIP. I biglietti "Honor Zone" , situati accanto al palco presidenziale, includono il catering e una sala VIP e arrivano alla cifra di 4.900 euro. I biglietti VIP più economici costano 1.250 € e si trovano nelle tribune angolari dello stadio. Includono anche l'accesso alla sala VIP, catering e bevande.

Quanto si pagava all'andata — La gara di andata si giocò al Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, e vide il trionfo per 4-0 degli ospiti. Ma quanto costavano i biglietti in quella occasione? Il Real Madrid scelse di fissare dei prezzi più bassi. Il posto più economico costava 130 euro, mentre il più costoso arrivava a 455. Si era però all'undicesima giornata della Liga, la situazione di classifica era del tutto diversa. Pur essendo un Clàsico, il match aveva un appeal del tutto differente rispetto a quello che si disputerà in maggio e questo giustifica il costo più contenuto dei biglietti.