Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione. Michael Carrick ha già annunciato che non giocherà l’ultima partita di campionato. Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della grande annata chiusa dai Red Devils con il terzo posto in Premier League. Ha già disputato la sua ultima gara a Old Trafford, salutando il pubblico di casa. In conferenza, però, Carrick ha svelato alcuni dettagli sull’organizzazione dell’addio. Ha spiegato che la decisione è stata presa con anticipo e condivisa con il giocatore, in un clima di piena intesa.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, osserva durante la partita di Premier League tra Sunderland e Manchester United allo Stadium of Light il 9 maggio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

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Le parole di Carrick sulla decisione dell'addio di Casemiro

Michael Carrick ha spiegato che la decisione di far coincidere l’ultima partita del centrocampista brasiliano con quella di Old Trafford era stata presa già la settimana scorsa. Queste le parole del tecnico: "Sembrava semplicemente il momento giusto, credo, per Cassie, ed è stata una decisione condivisa anche con lui, quindi era il momento giusto. Abbiamo praticamente deciso che la scorsa settimana sarebbe stata la sua ultima partita, quindi penso che sia andata bene. Onestamente, nel miglior modo che potessimo sperare, ed è stato fantastico".

Il Manchester United ha vinto la sua ultima partita per 3-2 contro il Nottingham Forest, in una serata perfetta per chiudere un percorso. Carrick ha poi voluto ribadire l’importanza di Casemiro per lo United in questo periodo, chiarendo il senso della scelta: "Ho detto tante cose su Cassie e su quanto abbia fatto bene da quando sono qui, e per tutto il club, ma sì, si è deciso che fosse il momento giusto per chiudere".

Il commento in vista della sfida contro il Brighton

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La prossima partita dello United sarà contro il, cheLa squadra allenata da Fabian Hurzeler, con una vittoria, ha la possibilità di superare ilLeague ancheCarrick non vuole in alcun modo che la sua squadra viva questo appuntamento come una passerella. Anzi, ha spiegato di aver chiarito il concetto al gruppo nelle ultime settimane.

La partita sarà affrontata senza Casemiro, che starebbe già recuperando in vista del Mondiale. Queste le parole di Carrick sull’importanza del momento: "C’è molto in gioco per il Brighton, per il Bournemouth siamo certamente consapevoli della situazione della partita e di ciò che c’è in palio. Abbiamo sicuramente una responsabilità sotto questo aspetto. Ci siamo messi nella posizione di classifica in cui siamo, e ho già detto che vogliamo chiudere forte soprattutto per noi stessi, quindi affronteremo la partita come qualsiasi altra".Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365