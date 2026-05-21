Il Manchester United prepara una vera rivoluzione a centrocampo e guarda con grande attenzione alla Serie A. I Red Devils avrebbero infatti individuato in Sandro Tonali e Ederson due dei principali obiettivi per il prossimo mercato estivo, con l’idea di costruire una mediana completamente nuova per aprire un altro ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, all’interno del club inglese starebbe crescendo la fiducia per riuscire a chiudere entrambe le operazioni nei prossimi mesi.

Lo United considera i due centrocampisti perfetti per aumentare intensità, qualità tecnica e personalità in una squadra che nelle ultime stagioni ha spesso mostrato limiti proprio nella gestione del gioco e negli equilibri in mezzo al campo. Tonali viene visto come un possibile leader tecnico e caratteriale, mentre Ederson rappresenterebbe il profilo ideale per aggiungere forza fisica, corsa e aggressività. Due caratteristiche differenti ma considerate estremamente complementari all’interno del progetto tecnico del club inglese. La volontà della dirigenza sarebbe quella di regalare all'allenatore una mediana moderna, dinamica e capace di competere ad altissimo livello sia in Premier League sia in Europa. Ed è proprio per questo che il Manchester United sembrerebbe disposto a investire cifre molto importanti pur di anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi due dei centrocampisti più richiesti del momento.

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Tonali resta il sogno, Ederson la grande occasione di mercato

Tra i due nomi il più complicato da raggiungere resta probabilmente quello di. Il Newcastle continua infatti a considerare l’ex Milan uno dei pilastri assoluti del progetto tecnico e difficilmente aprirà a una cessione senza un’offerta enorme. Dopo l’ultima stagione in Premier League, Tonali ha confermato definitivamente il proprio valore anche in Inghilterra, attirando l’interesse di diversi top club europei grazie alla sua capacità di unire qualità tecnica, intensità e leadership. Il Manchester United però sembrerebbe intenzionato a fare sul serio. I Red Devils cercano da tempo un giocatore capace di dare ordine,al centrocampo e Tonali viene considerato il profilo perfetto per guidare la nuova mediana. All’interno del club inglese ci sarebbe la convinzione che ilpossa diventare uno dei simboli della rinascita dello United nei prossimi anni.

Ederson in azione durante il match di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Atalanta (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Situazione differente invece per Ederson, che appare molto più vicino a lasciare l’Atalanta durante l’estate. Il brasiliano viene seguito da diversi club europei, ma il Manchester United starebbe cercando di accelerare per evitare aste di mercato nelle prossime settimane. A Bergamo il centrocampista è cresciuto enormemente diventando uno dei giocatori più completi della Serie A grazie alla sua capacità di abbinare forza fisica, inserimenti e aggressività. Proprio queste caratteristiche avrebbero convinto definitivamente il club inglese. Lo United vuole infatti aumentare ritmo e intensità nella propria mediana e considera Ederson un giocatore ideale per il calcio inglese. La sensazione è che il brasiliano possa diventare una delle priorità assolute del mercato estivo dei Red Devils.

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Il Manchester United vuole aprire un nuovo ciclo tecnico

Dietro l’interesse per Tonali ed Ederson c’è soprattutto una strategia molto precisa. Il Manchester United vuole infatti rifondare il centrocampo puntando su giocatori nel pieno della maturità calcistica, già abituati a sostenere pressioni importanti e a competere ad altissimo livello. Negli ultimi anni il club ha spesso cambiato interpreti senza però riuscire a trovare una vera identità nella zona centrale del campo. Per questo motivo i Red Devils sembrano intenzionati a investire contemporaneamente su due profili che possano completarsi a vicenda. Tonali porterebbe leadership, geometrie e qualità nella costruzione del gioco, mentre Ederson garantirebbe equilibrio, recupero palloni e presenza fisica.

Al momento non esistono ancora trattative concluse, ma la fiducia all’interno del club inglese starebbe crescendo giorno dopo giorno. L’idea di vedere insieme Tonali ed Ederson a Old Trafford fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile, mentre adesso sta diventando uno scenario sempre più concreto in vista della prossima estate.

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