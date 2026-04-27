I rinforzi dall'Udinese e i due tifosi sull'albero: così il Watford trova la forza per rimontare e passare il turno in Carabao Cup

C’è chi guarda l’Udinese e vede moduli, pressing e transizioni. E poi c’è un altro modo, più curioso, quasi nascosto: ascoltare i cognomi. Perché dentro quei nomi, apparentemente solo da leggere sulla distinta, si nasconde un viaggio che parte dai campi della Danimarca, attraversa i villaggi dei Balcani, passa per le tradizioni africane e torna fino alle radici dell’Italia più autentica.

È come sfogliare un atlante senza muoversi dal campo: Kristensen profuma di Nord Europa, Okoye porta con sé identità profonda, fatta di cultura e appartenenza. E poi ci sono i nostri, quelli che sanno di casa, come Zaniolo e Padelli, nati tra nomi e tradizioni popolari. In un calcio sempre più globale, l’Udinese è molto più di una squadra: è un intreccio di storie, lingue e origini. E forse, prima ancora di capire come gioca, vale la pena capire da dove arriva. Perché ogni cognome, in fondo, è già un racconto.

Udinese, dai Paesi Baschi all’Inghilterra, passando per Svezia e Italia: viaggio nei cognomi di Zarraga, Karlström, Davis e Zaniolo Oier Zarraga, nato il 4 gennaio 1999 a Getxo (Spagna). Il cognome Zarraga ha origine basca e deriva dalla lingua euskera, una delle più antiche d’Europa. È formato da due elementi: “zarra”, che significa “vecchio”, e il suffisso “-aga”, molto diffuso nei cognomi baschi, che indica un luogo o una zona caratterizzata da qualcosa. Unendo questi elementi, Zarraga può essere interpretato come “luogo antico”, “zona vecchia” oppure “insediamento originario”. Si tratta quindi di un cognome toponimico, cioè legato a un territorio specifico, probabilmente un’antica proprietà, un casale o un villaggio identificato proprio con quel nome.