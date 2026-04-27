Dai patronimici del Nord Europa ai cognomi slavi, fino alle radici africane e alla tradizione italiana: l’Udinese si racconta anche attraverso i suoi cognomi
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C’è chi guarda l’Udinese e vede moduli, pressing e transizioni. E poi c’è un altro modo, più curioso, quasi nascosto: ascoltare i cognomi. Perché dentro quei nomi, apparentemente solo da leggere sulla distinta, si nasconde un viaggio che parte dai campi della Danimarca, attraversa i villaggi dei Balcani, passa per le tradizioni africane e torna fino alle radici dell’Italia più autentica.
È come sfogliare un atlante senza muoversi dal campo: Kristensen profuma di Nord Europa, Okoye porta con sé identità profonda, fatta di cultura e appartenenza. E poi ci sono i nostri, quelli che sanno di casa, come Zaniolo e Padelli, nati tra nomi e tradizioni popolari. In un calcio sempre più globale, l’Udinese è molto più di una squadra: è un intreccio di storie, lingue e origini. E forse, prima ancora di capire come gioca, vale la pena capire da dove arriva. Perché ogni cognome, in fondo, è già un racconto.
Udinese, dai Paesi Baschi all’Inghilterra, passando per Svezia e Italia: viaggio nei cognomi di Zarraga, Karlström, Davis e ZanioloOier Zarraga, nato il 4 gennaio 1999 a Getxo (Spagna). Il cognome Zarraga ha origine basca e deriva dalla lingua euskera, una delle più antiche d’Europa. È formato da due elementi: “zarra”, che significa “vecchio”, e il suffisso “-aga”, molto diffuso nei cognomi baschi, che indica un luogo o una zona caratterizzata da qualcosa. Unendo questi elementi, Zarraga può essere interpretato come “luogo antico”, “zona vecchia” oppure “insediamento originario”. Si tratta quindi di un cognome toponimico, cioè legato a un territorio specifico, probabilmente un’antica proprietà, un casale o un villaggio identificato proprio con quel nome.
Jesper Kewe Karlström, leader a centrocampo dell'Udinese, nato il 21 giugno 1995 a Stoccolma (Svezia). Il cognome Karlström è tipicamente scandinavo, in particolare svedese, ed è formato da due elementi ben distinti. La prima parte, “Karl”, deriva dal termine germanico che significa “uomo” o “uomo libero”, ed è anche un nome proprio molto diffuso nei paesi nordici (equivalente di “Carlo”). La seconda parte, “-ström”, è un elemento molto comune nei cognomi svedesi e significa “corrente”, “fiume” o “flusso d’acqua”. Unendo questi due elementi, Karlström può essere interpretato come “corrente di Karl” oppure “fiume dell’uomo”, probabilmente in origine riferito a un luogo geografico legato a una famiglia o a una proprietà situata vicino a un corso d’acqua. Nei paesi scandinavi, infatti, molti cognomi si sono sviluppati tra XVII e XIX secolo combinando elementi naturali con nomi propri, creando denominazioni nuove e distintive.
Keinan Vincent Joseph Davis, attaccante dell'Udinese, nato il 13 febbraio 1998 a Stevenage (Inghilterra). Il cognome Davis è molto diffuso nel mondo anglosassone e deriva da una variante del cognome “Davies”, a sua volta patronimico del nome proprio David. L’origine è quindi da ricondurre all’ebraico “David”, che significa “amato” o “prediletto”. Attraverso il gallese e l’inglese medievale, il nome David ha generato forme come “Davis”, con il significato di “figlio di David”.
Nicolò Zaniolo, nato il 2 luglio 1999 a Massa (Italia). Il cognome Zaniolo ha origine italiana ed è legato a una forma derivata del nome proprio “Zan” o “Zani”, che rappresenta una variante dialettale veneta e settentrionale di “Gianni”, a sua volta diminutivo di Giovanni. Il nome Giovanni deriva dall’ebraico “Yohanan”, con il significato di “Dio è stato misericordioso”. Il suffisso “-olo” presente in Zaniolo ha valore diminutivo o affettivo, tipico di molti cognomi italiani. In questo caso, il cognome può essere interpretato come “piccolo Zani” oppure “discendente di Zani”, indicando quindi una derivazione familiare da un antenato chiamato Zan o Zani.
Udinese, tra querce, faggi e identità lontane: cosa raccontano i cognomi di Buksa, Ehizibue, Arizala e Solet
Adam Buksa, nato il 12 luglio 1996 a Cracovia (Polonia). Il cognome Buksa ha origine slava, in particolare polacca, ed è legato a termini antichi della lingua che richiamano elementi della natura o oggetti di uso quotidiano. Una delle interpretazioni più accreditate lo collega alla radice “buk”, che in polacco significa “faggio”, un albero molto diffuso nell’Europa centrale. Da questa base, Buksa potrebbe indicare una persona che viveva vicino a un bosco di faggi o in una zona caratterizzata da questi alberi, assumendo quindi un valore toponimico. Un’altra possibile interpretazione, sempre in ambito slavo, collega Buksa a termini popolari che indicavano piccoli contenitori, sacche o oggetti, e in senso figurato potevano diventare soprannomi legati a caratteristiche personali o attività lavorative. In questo caso il cognome nascerebbe come soprannome poi diventato ereditario.
Kingsley Ehizibue, nato il 25 maggio 1995 a Monaco di Baviera (Germania), è un calciatore olandese di origini nigeriane. Il cognome Ehizibue ha origini africane, in particolare è riconducibile al gruppo etnico edo (Bini) della Nigeria meridionale. Si tratta di un cognome complesso dal punto di vista linguistico, tipico delle lingue dell’Africa occidentale, dove i nomi spesso racchiudono veri e propri significati simbolici o frasi condensate. Nel caso di Ehizibue, la struttura del nome può essere interpretata attraverso elementi della lingua edo: “Ehi” può essere collegato a concetti come “qui” o “in questo luogo”, mentre “zibue” è associato a idee di prosperità, esistenza o benedizione. L’interpretazione complessiva più accreditata porta a un significato che ruota attorno a concetti come “qui c’è vita”, “qui c’è prosperità” oppure “la vita è presente qui”.
Juan David Arizala, nato il 10 ottobre 2005 a El Charco (Colombia). Il cognome Arizala ha origini ispano-basche ed è riconducibile alla lingua euskera, come molti cognomi diffusi nel Nord della Spagna e successivamente arrivati in America Latina durante il periodo coloniale. La sua struttura richiama elementi tipici dei cognomi toponimici baschi, cioè legati a un luogo o a una caratteristica geografica. L’etimologia più probabile collega Arizala alla radice “aritz” o “haritz”, che in basco significa “quercia”, un albero simbolicamente molto importante nella cultura basca, associato a forza, stabilità e longevità. Il suffisso “-ala” o “-zala” può indicare una zona, un’estensione o un luogo caratterizzato da quella presenza naturale. Da questa combinazione, Arizala può essere interpretato come “luogo delle querce” oppure “zona ricca di querce”, indicando probabilmente un territorio originario in cui questo tipo di albero era predominante. Come molti cognomi baschi, nasce quindi per identificare una famiglia in base al luogo di provenienza.
Oumar Michael Solet, difensore dell'Udinese, è nato il 7 febbraio 2000 a Melun, in Francia. Il cognome Solet è relativamente raro e presenta un’etimologia meno immediata rispetto ad altri cognomi europei più diffusi. Le interpretazioni più attendibili lo collegano all’area francese, con possibili radici nel francese antico o nei dialetti regionali. Una prima ipotesi riconduce Solet a una variante di termini come “sol” o “soleil”, legati al latino sol, cioè “sole”, e quindi potrebbe avere un significato originario connesso alla luce, al calore o a caratteristiche simboliche come vitalità e centralità. Un’altra possibilità è che si tratti di una forma derivata o alterata nel tempo da cognomi come Solier o Soulier, quest’ultimo legato al mestiere del calzolaio (dal francese “soulier”, scarpa), il che indicherebbe un’origine professionale. Va però considerato anche il contesto familiare: Solet ha origini africane (in particolare dell’Africa centrale), e non si può escludere che il cognome sia stato adattato o semplificato nel passaggio tra lingue e sistemi anagrafici diversi, perdendo parte della forma e del significato originario.
Dal “campo delle ghiande” al mugnaio medievale: cosa raccontano i cognomi di Ekkelenkamp, Miller, Okoye, Sava e Padelli
Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese, è nato il 5 aprile 2000 a Zeist, nei Paesi Bassi. Il cognome Ekkelenkamp è di origine olandese e presenta una struttura tipica dei cognomi toponimici, cioè legati a un luogo o a caratteristiche del territorio. È composto da due elementi: “Ekkelen” e “kamp”. Il termine “kamp” è molto diffuso nei Paesi Bassi e indica un “campo”, un terreno agricolo o un appezzamento recintato. La prima parte, “Ekkelen”, è probabilmente una variante antica o dialettale collegata a parole come “eikel”, che in olandese significa “ghianda”, oppure può riferirsi a un nome di luogo o a una zona caratterizzata dalla presenza di querce. Il significato complessivo di Ekkelenkamp può quindi essere interpretato come “campo delle ghiande” o “campo vicino alle querce”, indicando originariamente un luogo specifico o una proprietà terriera.
Lennon Lee Miller è nato il 25 agosto 2006 a Wishaw, in Scozia. Il cognome Miller è di origine anglosassone ed è uno dei classici cognomi professionali diffusi nel mondo inglese. Deriva infatti dall’antico inglese “mylnere” (poi diventato “miller”), che significa “mugnaio”, cioè colui che lavorava nel mulino macinando il grano per produrre farina. Questo tipo di cognome nasce nel Medioevo, quando era comune identificare le persone in base al mestiere che svolgevano, soprattutto in comunità dove molte persone condividevano gli stessi nomi propri.
Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, è nato il 28 agosto 1999 a Düsseldorf, in Germania. Il cognome Okoye ha origini africane, in particolare è molto diffuso in Nigeria tra le popolazioni di lingua igbo. Dal punto di vista etimologico, Okoye deriva dalla lingua igbo e viene comunemente interpretato come un nome legato al giorno di nascita. Nella tradizione igbo, infatti, alcuni nomi e cognomi sono associati ai giorni del calendario tradizionale: in questo caso, Okoye è spesso collegato al giorno “Oye”, uno dei quattro giorni del ciclo settimanale igbo (Eke, Orie, Afo, Nkwo), e può quindi significare “nato nel giorno di Oye”.Răzvan Sergiu Sava è nato il 21 giugno 2002 a Timișoara, in Romania. Il cognome Sava è di origine diffusa nell’Europa orientale, in particolare in Romania, Moldova e nei Balcani, ed è strettamente legato a radici slave e greco-cristiane. Dal punto di vista etimologico, Sava deriva dal nome proprio “Sava” o “Sabbas”, di origine aramaica (attraverso il greco “Sabbas”), che significa “anziano”, “saggio” o “vecchio rispettato”. Questo nome si è diffuso nel mondo cristiano orientale grazie a figure religiose importanti, come San Saba, molto venerato nelle tradizioni ortodosse.
Daniele Padelli è nato il 25 ottobre 1985 a Lecco, in Italia. Il cognome Padelli è di origine italiana e presenta una diffusione soprattutto nel Nord Italia, tra Lombardia ed Emilia. Dal punto di vista etimologico, Padelli deriva con ogni probabilità da un soprannome legato al termine “padella”, a sua volta dal latino patella, che indicava un recipiente largo e poco profondo. Questo tipo di cognome rientra nella categoria dei cognomi derivati da oggetti o mestieri, e poteva essere attribuito a chi produceva o vendeva utensili da cucina, oppure in senso figurato a una caratteristica fisica o comportamentale della persona.
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