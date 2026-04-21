Torino, da Zapata a Casadei: l’etimologia dei cognomi della Serie A

Ogni cognome racconta una storia: mestieri medievali, discendenze familiari, migrazioni e influenze religiose

Stefano Sorce 21 aprile - 14:30

Dimentica schemi e numeri per un attimo, perché il Torino si può leggere in un modo completamente diverso: attraverso i cognomi. Basta guardare la rosa per capire che non è solo una squadra, ma un viaggio continuo tra epoche e continenti. Prati e Casadei riportano subito a un’Italia fatta di terra, famiglie e radici ben piantate nel territorio, mentre Paleari richiama un mondo ancora più antico, legato alla vita agricola e ai mestieri di una volta.

Poi il percorso cambia direzione: con İlkhan si entra in una dimensione quasi imperiale, tra richiami storici e significati legati al comando, mentre Kulenović porta dentro lo spogliatoio i Balcani più autentici, fatti di tradizioni popolari e identità forti. Obrador racconta invece il lavoro, la bottega, le mani che costruiscono, mentre Gineitis introduce un’idea completamente diversa, più simbolica, legata alla difesa e alla protezione.

E non finisce qui, perché il Torino si allarga ancora: Maripán affonda nelle radici indigene del Sud America, Zapata attraversa l’oceano tra Spagna e Colombia, Israel richiama direttamente una storia millenaria e spirituale, mentre D’Aversa chiude il cerchio riportando tutto a casa, a un luogo preciso, a un’origine geografica chiara. Messi insieme, questi cognomi non sono solo nomi sulle maglie. Sono storie, identità, pezzi di mondo che si incastrano nello stesso spogliatoio. Ed è proprio qui che il Torino diventa qualcosa di più di una squadra: diventa un racconto.

Dalla Brianza all’Impero: viaggio nei cognomi tra tradizione, territorio e leadership — Alberto Andrea Paleari, portiere del Torino, nato il 29 agosto 1992 a Giussano, porta un cognome tipicamente lombardo, molto diffuso tra la Brianza e le zone tra Milano e Como. “Paleari” deriva dal latino palea, che significa “paglia”, e nasce con ogni probabilità come cognome legato al mondo rurale. In origine poteva indicare chi lavorava con la paglia – quindi contadini, allevatori o artigiani che realizzavano oggetti intrecciati – oppure poteva essere un soprannome riferito a caratteristiche fisiche, come capelli chiari o un aspetto esile. Il suffisso “-ari” rafforza l’idea di appartenenza a un’attività o a un gruppo familiare, trasformando il significato in qualcosa come “quelli della paglia” o “la famiglia legata alla paglia”.

Matteo Prati, nato a Ravenna il 28 dicembre 2003, porta un cognome che affonda le sue radici direttamente nel latino pratum, cioè “prato”. Si tratta di uno di quei cognomi tipici nati nel Medioevo per identificare una persona in base al luogo in cui viveva o lavorava. In questo caso, “Prati” indicava chi abitava in una zona ricca di terreni erbosi oppure chi era legato al lavoro agricolo, soprattutto al pascolo o alla gestione dei campi. La forma al plurale non è casuale: spesso veniva usata per riferirsi a intere aree caratterizzate da più prati, quindi è probabile che l’origine del cognome sia legata a un territorio ben preciso piuttosto che a un singolo appezzamento. È un cognome molto diffuso nel Nord e nel Centro Italia, in particolare in Emilia-Romagna, e questo combacia perfettamente con la provenienza ravennate del giocatore.

Emirhan İlkhan, talento del Torino, nato a Istanbul il 1º giugno 2004, porta un cognome di chiara origine turca. İlkhan è composto da due elementi: “ilk”, che in turco significa “primo”, e “han”, termine di origine centroasiatica e mongolica che indicava un sovrano, un capo o un signore. Il cognome può quindi essere interpretato come “primo khan” oppure “capo originario”, richiamando un significato legato alla leadership, all’autorità e alle radici nobili o tribali. Non è un cognome casuale: riflette una tradizione storica molto antica, collegata ai popoli turchi e mongoli, dove il titolo “khan” rappresentava potere e prestigio.

Dalle radici indigene ai Balcani fino all’Italia: cognomi tra forza, tradizione e famiglia — Guillermo Alfonso Maripán, nato a Santiago del Cile il 6 maggio 1994, porta un cognome che si distingue nettamente dagli altri per origine e significato. Maripán deriva dalla lingua mapuche, popolazione indigena del Cile e dell’Argentina meridionale, ed è composto da due elementi: “mari”, che significa “dieci”, e “pan” (o pang), che viene spesso associato al puma, animale simbolo di forza e potere. Il cognome può quindi essere interpretato come “dieci puma” oppure, in senso più simbolico, come un’espressione di forza moltiplicata, quasi epica. Nei nomi mapuche è infatti molto comune l’uso di elementi naturali e numerici con valore simbolico, legati alla natura, agli animali e alla spiritualità.

Sandro Kulenović, nuovo acquisto del Torino, nato a Zagabria il 4 dicembre 1999, porta un cognome tipico dell’area balcanica. Kulenović deriva dalla parola kulen, un insaccato tradizionale molto diffuso tra Croazia e Serbia, a base di carne di maiale e spezie, particolarmente legato alla cultura rurale della Slavonia. A questa radice si aggiunge il suffisso -ović, che ha valore patronimico e significa “figlio di”. Il cognome può quindi essere interpretato come “figlio di Kulen” oppure, più probabilmente, “discendente di chi produceva o era associato al kulen”.

Cesare Casadei, nato a Ravenna il 10 gennaio 2003, porta un cognome chiaramente italiano e legato al territorio. Casadei deriva dall’espressione “casa dei”, cioè “la casa della famiglia di, ed è un tipico cognome di origine toponimica e familiare. Nasce nel Medioevo per indicare un gruppo familiare ben identificato, probabilmente legato a una proprietà o a un insediamento riconoscibile come “la casa dei [nome di un capostipite]”. Con il tempo questa forma si è cristallizzata in un unico cognome, mantenendo però il significato originario di appartenenza a un nucleo familiare preciso. È particolarmente diffuso in Emilia-Romagna, soprattutto tra Ravenna e Forlì-Cesena, e questo combacia perfettamente con la provenienza del giocatore. Il cognome riflette quindi una radice territoriale molto forte, legata alla struttura delle famiglie medievali e alla loro identificazione attraverso la proprietà o il luogo di origine.

Torino: tra botteghe, difesa, fede e origini: cognomi che raccontano mestieri, identità e territori — Rafael Obrador, nato a Campos il 24 febbraio 2004, porta un cognome di origine spagnola con un significato molto concreto e legato al lavoro. Obrador deriva dallo spagnolo antico e indica il “laboratorio” o il “luogo di lavoro”, in particolare quello artigianale, come una bottega o un’officina. Il termine ha origine dal latino operare, cioè “lavorare”, e nel tempo è passato a identificare proprio lo spazio in cui si producevano beni, soprattutto in ambito manuale e artigianale. Di conseguenza, il cognome nasce per indicare una persona che lavorava in un obrador oppure che ne era proprietaria. Si tratta quindi di un cognome professionale, tipico della tradizione medievale, quando le persone venivano identificate in base al mestiere svolto. È particolarmente diffuso nelle Baleari e in Catalogna, coerente con la nascita a Campos (Maiorca), e riflette una forte connessione con il mondo del lavoro e dell’artigianato.

Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, nato a Mažeikiai il 15 aprile 2004, porta un cognome tipico della Lituania, con una struttura ben riconoscibile nelle lingue baltiche. Gineitis deriva da una radice ginti, che in lituano significa “difendere” o “proteggere”, e si collega quindi a un’idea di difesa, tutela o protezione. Il suffisso -eitis è caratteristico dei cognomi lituani e spesso indica appartenenza familiare o discendenza, anche se in modo meno diretto rispetto ai classici patronimici slavi. Il cognome può quindi essere interpretato come “discendente del difensore” oppure legato a un antenato associato a un ruolo di protezione, forse in senso militare o simbolico.

Franco Israel, nato a Nueva Helvecia il 22 aprile 2000, porta un cognome di origine ebraica con una storia antichissima e un significato molto forte. Israel deriva dall’ebraico Yisra’el e significa “colui che lotta con Dio” oppure “Dio combatte”, ed è legato direttamente alla figura biblica di Giacobbe, a cui viene attribuito questo nome dopo aver lottato con un essere divino. Nel tempo, Israel è diventato sia nome proprio sia cognome, diffondendosi in diverse parti del mondo, soprattutto tra comunità ebraiche e poi, per estensione, anche nel mondo ispanico. Come cognome, non nasce necessariamente come patronimico classico, ma più come identificazione religiosa, etnica o culturale. Nel caso di Franco Israel, nato in Uruguay, la presenza del cognome è legata alla forte immigrazione europea, in particolare spagnola e italiana, ma anche a comunità con radici ebraiche. È quindi un cognome che porta con sé un’eredità biblica, spirituale e storica, molto più profonda rispetto alla sua apparente semplicità.

Duván Esteban Zapata, nato a Cali il 1º aprile 1991, porta un cognome di origine spagnola con una forte impronta geografica. Zapata deriva infatti da un toponimo, molto probabilmente legato a località della Spagna settentrionale, in particolare nei Paesi Baschi, dove esistono varianti simili come Zabala o Zapata. Una delle interpretazioni più diffuse collega il cognome al termine basco zapata, che può indicare un terreno o una zona pianeggiante, anche se in alcuni casi viene associato, per assonanza, al termine spagnolo zapato (scarpa), creando interpretazioni popolari meno precise.

Nel contesto storico, Zapata nasce quindi come cognome toponimico, usato per identificare persone provenienti da una determinata area geografica. Con la colonizzazione spagnola, il cognome si è diffuso in America Latina, diventando oggi molto comune in paesi come la Colombia.

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, nato a Stoccarda il 12 agosto 1975, porta un cognome tipicamente italiano con una struttura chiaramente patronimica. D’Aversa deriva dall’espressione “di Aversa”, cioè “proveniente da Aversa”, città della Campania. Il cognome nasce quindi per indicare l’origine geografica di una persona o della sua famiglia: chi veniva da Aversa veniva identificato come “d’Aversa”. Con il tempo, questa indicazione si è trasformata in cognome stabile, tramandato di generazione in generazione.