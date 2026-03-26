Sassuolo, da Berardi a Pinamonti: l’etimologia dei cognomi della Serie A

In questo articolo analizziamo l’origine e il significato dei cognomi dei calciatori della squadra di Grosso, esplorando radici linguistiche, storiche e culturali provenienti da tutta Europa e dall’Africa

Stefano Sorce 26 marzo - 10:35

Il Sassuolo non è solo una squadra, ma un mosaico di storie che parte dai cognomi stampati sulle maglie. Da Domenico Berardi ad Andrea Pinamonti, passando per Armand Laurienté, Kristian Thorstvedt, Josh Doig e Cristian Volpato, il Sassuolo racchiude origini, lingue e culture completamente diverse tra loro. Dietro ogni nome c’è molto più di un semplice suono: c’è un passato che attraversa continenti, tradizioni che si tramandano e significati che spesso raccontano caratteristiche, territori o discendenze.

Dai cognomi italiani legati alla terra e alla storia medievale, a quelli africani che identificano clan e appartenenze, fino alle radici slave e nordiche, ogni giocatore porta con sé un’identità precisa. Questo viaggio parte proprio da qui: dai cognomi e dalla loro etimologia. Un modo diverso per leggere il Sassuolo, andando oltre il campo e scoprendo cosa si nasconde dietro nomi come Laurienté, Thorstvedt, Boloca o Nzola. Perché ogni squadra, prima ancora dei risultati, è fatta di storie.

Dal “nero” di Doig alla “volpe” di Volpato: il significato nascosto dei cognomi del Sassuolo — Josh Thomas Doig è nato a Edimburgo, in Scozia, il 18 maggio 2002. Il suo cognome, “Doig”, ha origini scozzesi ed è considerato una variante del più antico cognome gaelico “Mac Dhubhthaich”. Questo nome deriva da elementi linguistici gaelici: “dubh”, che significa “scuro” o “nero”, e un suffisso patronimico che indica discendenza. In senso più ampio, il cognome può essere interpretato come “figlio dell’uomo dai tratti scuri”, dove il termine non ha necessariamente una connotazione negativa, ma può riferirsi al colore dei capelli, della carnagione o anche a caratteristiche simboliche come forza e mistero. Nel tempo, con l’evoluzione linguistica e l’anglicizzazione dei nomi scozzesi, “Mac Dhubhthaich” si è trasformato in forme più brevi e moderne, tra cui appunto “Doig”.

Cristian Volpato è nato a Camperdown, in Australia, il 15 novembre 2003. Il suo cognome, “Volpato”, ha origini italiane ed è tipico dell’area del Nord-Est, in particolare del Veneto. Deriva dal termine “volpe”, animale spesso utilizzato nei cognomi per indicare caratteristiche simboliche come astuzia, furbizia e intelligenza. Il suffisso “-ato”, molto diffuso nei cognomi veneti, ha valore patronimico o descrittivo e può indicare appartenenza o discendenza. Di conseguenza, “Volpato” può essere interpretato come “figlio della Volpe” oppure “colui che appartiene alla famiglia della Volpe”, probabilmente nato come soprannome attribuito a una persona considerata particolarmente scaltra o sveglia.

Domenico Berardi, punta di diamante del Sassuolo, è nato a Cariati, in Calabria, il 1º agosto 1994. Il suo cognome, “Berardi”, ha origini italiane ed è molto diffuso soprattutto nel Centro-Sud. Deriva da un antico nome proprio germanico, “Berhard” o “Bernhard”, composto da “ber” (orso) e “hard” (forte, coraggioso). Il significato originario è quindi “forte come un orso” oppure “valoroso e resistente”. Con il passare dei secoli, questo nome si è italianizzato in “Berardo” e successivamente ha dato origine al cognome “Berardi”, che indica “figli di Berardo”, secondo una tipica formazione patronimica. Il cognome conserva dunque un richiamo a qualità di forza, coraggio e solidità, caratteristiche molto apprezzate nelle culture medievali da cui trae origine.

Tra Serbia e Italia: le radici dei cognomi di Matić, Romagna e Lipani — Nemanja Matic, leader del centrocampo del Sassuolo, è nato a Sabac, in Serbia, il 1º agosto 1988. Il suo cognome, “Matic”, è di origine slava ed è molto diffuso nei paesi dei Balcani. Presenta il tipico suffisso “-ić”, che nelle lingue slave ha valore patronimico e significa “figlio di”. La radice “Mat-” deriva dal nome proprio “Matej” o “Matija”, equivalenti di Matteo, nome di origine ebraica (“Mattityahu”) che significa “dono di Dio”. Di conseguenza, “Matić” può essere interpretato come “figlio di Matija” o “discendente di Matteo”. Nel complesso, il cognome riflette una tradizione familiare tipica dell’area slava, in cui l’identità viene trasmessa attraverso il nome del capostipite.

Filippo Romagna è nato a Fano, nelle Marche, il 26 maggio 1997. Il suo cognome, “Romagna”, ha origini italiane ed è di tipo toponomastico, cioè deriva da un luogo geografico. In questo caso richiama direttamente la regione storica della Romagna, nell’Italia settentrionale. Il cognome veniva originariamente attribuito a persone provenienti da quella zona oppure a famiglie che avevano legami con quel territorio. “Romagna”, a sua volta, deriva dal latino “Romania”, termine utilizzato nel Medioevo per indicare i territori sotto influenza bizantina, cioè “terra dei Romani”. Di conseguenza, il cognome può essere interpretato come “colui che proviene dalla Romagna” o “appartenente alla terra dei Romani”, mantenendo un forte legame con l’identità geografica e storica.

Luca Lipani è nato a Genova, il 18 maggio 2005. Il suo cognome, “Lipani”, ha origini italiane ed è diffuso soprattutto nel Sud, in particolare in Sicilia, anche se oggi è presente in diverse zone del Paese. Dal punto di vista etimologico, “Lipani” è considerato un cognome di origine toponomastica, cioè derivato da un luogo geografico. È infatti collegato all’antico nome “Lipari”, l’isola dell’arcipelago delle Eolie. In passato, veniva attribuito a persone provenienti da Lipari o che avevano legami con quell’area. La trasformazione da “Lipari” a “Lipani” è dovuta a variazioni dialettali e fonetiche nel corso del tempo. Il cognome può quindi essere interpretato come “originario di Lipari” o “appartenente alla famiglia proveniente da Lipari”, mantenendo un forte legame con l’identità territoriale e con le radici geografiche degli antenati.

Vranckx, Thorstvedt, Laurienté: quando i cognomi raccontano storia e mito — Aster Vranckx è nato a Kortenberg, in Belgio, il 4 ottobre 2002. Il suo cognome, “Vranckx”, ha origini fiamminghe (neerlandesi) ed è tipico del Belgio settentrionale. Si tratta di una variante ortografica antica del cognome “Franck” o “Frans”, derivato dal nome etnico dei “Franchi”, il popolo germanico che ebbe un ruolo fondamentale nella storia dell’Europa occidentale. Il termine “Frank” in origine significava “libero” o “uomo libero”, ed era utilizzato per distinguere gli appartenenti a questo popolo. Con il tempo, il nome si è trasformato in cognome e ha assunto diverse varianti, tra cui “Vranckx”, dove la “V” iniziale è legata a evoluzioni fonetiche tipiche delle lingue fiamminghe. Nel complesso, “Vranckx” può essere interpretato come un cognome che richiama l’appartenenza o la discendenza dai Franchi, portando con sé un significato storico legato alla libertà e all’identità germanica.

Kristian Thorstvedt è nato a Stavanger, in Norvegia, il 13 marzo 1999. Il suo cognome, “Thorstvedt”, ha origini norvegesi ed è di tipo toponomastico, cioè deriva da un luogo geografico, tipico della tradizione scandinava. Il nome è composto da due elementi: “Tor” (o “Thor”), il dio del tuono nella mitologia norrena, simbolo di forza e protezione, e “-tvedt” (o “-vedt”), che deriva dall’antico norreno “þveit”, con il significato di “radura”, “terreno disboscato” o “appezzamento di terra”. Di conseguenza, “Thorstvedt” può essere interpretato come “la radura di Thor” oppure “il terreno dedicato a Thor”, indicando probabilmente un luogo abitato o posseduto da una famiglia legata a quel territorio. Nel complesso, il cognome riflette una forte connessione con la natura, il territorio e la tradizione mitologica nordica.

Armand Gaëtan Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo, è nato a Gonesse, in Francia, il 4 dicembre 1998. Il suo cognome, “Laurienté”, ha origini francesi ed è legato a una radice latina molto antica. Deriva infatti dal termine “Laurentius”, nome personale diffuso nell’antica Roma, che significa “abitante di Laurentum”, un’antica città del Lazio. Il nome “Laurentius” è a sua volta collegato alla parola latina “laurus”, cioè “alloro”, pianta simbolo di vittoria, gloria e onore fin dall’antichità. Con il passare dei secoli, il nome si è evoluto in diverse forme nelle lingue romanze, dando origine anche a cognomi come “Laurent”, “Laurenti” e, appunto, “Laurienté”. Nel complesso, il cognome può essere interpretato come “discendente di Laurent” oppure “colui legato all’alloro”, mantenendo un forte richiamo simbolico alla vittoria e al prestigio, tipico della tradizione classica.

Sassuolo, tre cognomi, tre identità: tra storia balcanica, natura alpina e tradizione italiana — Arijanet Anan Murić è nato a Schlieren, in Svizzera, il 7 novembre 1998. Il suo cognome, “Murić”, ha origini balcaniche, in particolare bosniache o albanesi, ed è tipico dell’area dell’ex Jugoslavia. Presenta il suffisso “-ić”, molto comune nei cognomi slavi, con valore patronimico, cioè “figlio di”. La radice “Mur-” può essere collegata a diversi elementi: da un lato al termine “mur”, che in alcune lingue slave richiama il concetto di “muro” o “struttura”, dall’altro – più probabilmente – a un nome personale o soprannome derivato da influenze turco-ottomane, come “Murat”, nome molto diffuso nei Balcani durante il periodo ottomano. Di conseguenza, “Murić” può essere interpretato come “figlio di Murat” oppure “discendente di Mur”, indicando una chiara origine patronimica. Nel complesso, il cognome riflette la complessità storica e culturale dei Balcani, dove si intrecciano influenze slave, ottomane e locali nella formazione dei nomi familiari.

Andrea Pinamonti è nato a Cles, in Trentino-Alto Adige, il 19 maggio 1999. Il suo cognome, “Pinamonti”, ha origini italiane ed è tipico dell’area alpina, in particolare del Trentino. Si tratta di un cognome di tipo toponomastico, formato dall’unione di “pina” (dal latino pinus, cioè “pino”) e “monti”. Il significato è quindi “monti dei pini” oppure “luogo montano ricco di pini”. In origine veniva probabilmente attribuito a persone che vivevano in zone montuose caratterizzate da boschi di conifere, oppure a famiglie provenienti da località con questo tipo di paesaggio. Nel complesso, “Pinamonti” può essere interpretato come “abitante dei monti dei pini” o “proveniente da una zona montana ricca di pini”, mantenendo un forte legame con il territorio e con l’ambiente naturale delle Alpi.

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è nato a Roma, il 28 novembre 1977. Il suo cognome, “Grosso”, ha origini italiane ed è diffuso in diverse regioni, soprattutto nel Centro-Nord. Deriva dal latino grossus, che significa “grande”, “robusto” o “di corporatura imponente”. In origine veniva utilizzato come soprannome per indicare una persona di costituzione fisica importante, oppure, in senso figurato, qualcuno di rilevante presenza o carattere deciso.