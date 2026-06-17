Con un comunicato ufficiale sul proprio sito e sui canali social, la squadra della capitale spagnola ha annunciato l'arrivo dell'ex Manchester City
Negli ultimi minuti, il Real Madrid ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di un nuovo calciatore, ovvero Bernardo Silva. Dopo nove anni in Inghilterra col Manchester City, infatti, il centrocampista portoghese cambia squadra e passa a parametro zero alle Merengues. Nonostante le voci su un possibile passaggio al Barcellona ed all'Atlético Madrid, il Real ha avuto la meglio anche grazie a José Mourinho. Il nuovo tecnico dei Blancos, infatti, ha chiesto alla dirigenza di prendere il 32enne.
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Bernardo Silva nuovo giocatore del Real Madrid: carriera e comunicato ufficialeIl centrocampista nato nel 1994 ha iniziato la propria carriera agonistica con la maglia del Benfica, con cui ha vinto Primeira Liga, Taça de Portugal e Coppa di Lega nazionale nella stagione 2031/2014. In quell'annata, però, Bernardo Silva ha giocato soltanto tre partite. Nel 2014 passa al Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Col tempo, diventa uno dei giocatori più importanti dei monegaschi con cui, nella stagione 2016/2017, ha vinto la Ligue 1 e raggiunto la semifinale di Champions League.
Dopo le tre ottime stagioni col Monaco, il Manchester City acquista il lusitano spendendo 50 milioni di sterline. Da quel momento, Bernardo Silva è diventato subito titolare della squadra allenata da Pep Guardiola arrivando a vincere anche diversi trofei. In nove anni, infatti, il portoghese ha vinto: 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 3 FA Cup ed altrettanti Community Shield, mentre nel 2023 sono arrivate la Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club.
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