Negli ultimi minuti, il Real Madrid ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di un nuovo calciatore, ovvero Bernardo Silva. Dopo nove anni in Inghilterra col Manchester City, infatti, il centrocampista portoghese cambia squadra e passa a parametro zero alle Merengues. Nonostante le voci su un possibile passaggio al Barcellona ed all'Atlético Madrid, il Real ha avuto la meglio anche grazie a José Mourinho. Il nuovo tecnico dei Blancos, infatti, ha chiesto alla dirigenza di prendere il 32enne.

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Bernardo Silva nuovo giocatore del Real Madrid: carriera e comunicato ufficiale

Il centrocampista nato nel 1994 ha iniziato la propria carriera agonistica con la maglia del, con cui ha vintonazionale nella stagione. In quell'annata, però, Bernardo Silva ha giocato soltanto tre partite. Nelpassa alin prestito con diritto di riscatto fissato a. Col tempo, diventa uno dei giocatori più importanti dei monegaschi con cui, nella stagione, ha vinto lae raggiunto la semifinale di

Lisbona, Portogallo - 6 giugno 2026: Bernardo Silva del Portogallo durante l'amichevole tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Dopo le tre ottime stagioni col Monaco, il Manchester City acquista il lusitano spendendo 50 milioni di sterline. Da quel momento, Bernardo Silva è diventato subito titolare della squadra allenata da Pep Guardiola arrivando a vincere anche diversi trofei. In nove anni, infatti, il portoghese ha vinto: 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 3 FA Cup ed altrettanti Community Shield, mentre nel 2023 sono arrivate la Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club.

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Con la, invece, il nuovo calciatore del Real Madrid ha vinto due volte la, per la precisione nele lo scorso anno. Adesso, con il Portogallo, il 32enne giocherà iled alle orela selezione europea farà il suo esordio contro la. Coi Blancos, Bernardo Silva ha firmato un contratto di due stagioni, quindi scadrà alla fine del mese di giugno del. Di seguito, ildel club che milita nella Liga Spagnola presente sul sito ufficiale: "Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".

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