La Colombia si è presentata alla Copa America 2024 negli Stati Uniti con un obiettivo chiaro: riscattarsi dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il Ct Néstor Lorenzo ha costruito una squadra solida e motivata che nelle prime due giornate della fase a gironi ha ottenuto altrettante vittorie, 2-1 al Paraguay (2-1) e 3-0 alla Costa Rica (3-0), conquistando il pass per i quarti di finale.

Una Ferita Ancora Aperta — L'eliminazione dalla Coppa del Mondo 2022 è una ferita che brucia ancora. Tuttavia, il collega sudamericano Fabian Rozo di Juanfutbol Colombiasottolinea come questa delusione abbia rafforzato la squadra: "L'eliminazione del Qatar è una ferita aperta, ma considerando che nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 la Colombia è sulla buona strada, il modo migliore per chiuderlo è il titolo della Copa America".

Il Nuovo Corso di Néstor Lorenzo — Da quando ha preso le redini della Nazionale, il Ct Lorenzo ha puntato su un mix di esperienza e giovani talenti: "Avendo ricoperto il ruolo di assistente del precedente allenatore Pékerman, Lorenzo si è affidato ad una base di solidi giocatori che conosceva già, riuscendo a tirare fuori il meglio dai giovani di grande prospettiva come Cuesta, Muñoz, Ríos e Díaz". La strategia sembrerebbe funzionare, anche perchè nelle ultime 25 partite disputate, la Colombia ha collezionato altrettanti risultati utili consecutivi, inclusi i successi storici contro superpotenze del calibro di Germania, Spagna e Brasile. L'ultima sconfitta risale a più di due anni fa contro l'Argentina (2 febbraio 2022, 1-0 per l'Albiceleste nel match di qualificazione al Mondiale di Qatar, con gol di Lautaro Martinez).

Mina unico rappresentante della Serie A — Negli ultimi anni è diminuita anche la presenza in Nazionale dei colombiani che militano in Serie A. Calciatori di spicco come Juan Cuadrado, Duván Zapata e Luis Muriel, di recente trasferitosi dall'Atalanta all'Orlando in MLS, non fanno più parte della rosa attuale. Yerry Mina del Cagliari rimane l'unico rappresentante del calcio del BelPaese che aggiunge al reparto difensivo dei Cafeteros esperienza e solidità difensiva: "La rappresentanza dell'Italia spetta a Yerry Mina, che ha avuto un ruolo fondamentale nella salvezza del Cagliari sotto la guida di Ranieri".

Il Sogno del Secondo Titolo — La Colombia ha vinto la Copa Americasolo una volta, nel 2001, con un gol di Ivan Ramiro Córdoba che stese il Messico in finale. Dopo 23 anni, la voglia di tornare a sollevare il trofeo è tanta: "Sono passati 23 anni dall'unico titolo senior e questa squadra ha le carte in regola per sognare il secondo titolo".

James Rodriguez: Il Leader Indiscusso — Nonostante le difficoltà a livello di club, James Rodriguez continua a brillare con la maglia della nazionale, decisivo sia all'esordio contro il Paraguay, con due assist per Munoz e Lerma, sia nella sfida col Costa Rica, in cui ha propiziato la rete del 3-0 di Cordoba: "È dai tempi del Bayern Monaco che non ha avuto continuità a livello di club (Everton, in Grecia ha giocato poco e ora anche al San Paolo non ha avuto tanto spazio). Quando arriva in Nazionale è talmente potente che la sua presenza e la fascia di capitano sono indiscutibili". Il suo talento e la sua leadership saranno fondamentali per le ambizioni della Colombia in questo torneo.

Luis Díaz: Il Fiore all'Occhiello — Luis Díazè considerato uno dei talenti più promettenti della squadra: "Luis Díaz è senza dubbio il fiore all'occhiello della Colombia per la sua velocità e il suo gioco di movimento. Il gol potrebbe essere un problema, ma di recente nelle qualificazioni Mondiali contro il Brasile è stato decisivo con una doppietta. Insieme a James ed Arias - a segno con la Costa Rica - forma un tridente in grado di scardinare qualsiasi difesa". La sua capacità di creare occasioni e di segnare gol decisivi sarà cruciale per il successo della squadra.

Prospettive per la Copa America — Dopo aver conquistato la qualificazione per i quarti di finale, le aspettative della Colombiaaumentano. Il meglio deve ancora venire: "Sono favoriti e questo, invece di giocare a loro sfavore, potrebbe essere una spinta in più per vincere il titolo a Miami". Con una combinazione di giovani talenti emergenti e veterani esperti, la squadra sembra pronta a competere al massimo livello.