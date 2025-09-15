Una rete da calcio d'angolo dell'ex Juventus regala il pareggio nella sfida contro il Boca Juniors. Per El Fideo si tratta del quarto gol in stagione.

Mattia Celio Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 10:24)

Chi pensava che Ángel Di Maria fosse tornato in Argentina solo per godersi gli ultimi anni di carriera si deve assolutamente ricredere. El Fideo c'è ancora. Eccome. Forse non più un ragazzino ma la voglia di sfondare, le giocate e i gol spettacolari non sono affatto "invecchiati". Ieri pomeriggio, nella sfida contro il Boca Juniors l'ex Juventus ha colpito ancora, in modo...olimpico.

Di Maria, che rete spettacolare: El Fideo segna direttamente da calcio d'angolo — Ángel Di Maria c'è. Senza dubbio. Nonostante i 37 anni gioca come un ragazzino e segna ancora come solo pochi sanno fare. L'ennesima dimostrazione del fatto che la sua stella non sia ancora tramontata è arrivata ieri nella sfida del Torneo di Clausura contro il Boca Juniors. Allo Stadio Gigante de Arroyito, i padroni di casa del Rosario Central ospitavano i Xeneizes nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato. Dopo 20 minuti, gli ospiti hanno colpito con Rodrigo Battaglia, bravo a colpire di testa su cross di Aguirre. Ma solo 4 minuti dopo l'ex Benfica ha deciso di rispondere. A modo suo.

In occasione di un calcio d'angolo per il Rosario Central, sul pallone è andato proprio il classe '88. Tutti si aspettavano un cross al centro o un corner corto, invece l'argentino ha fatto molto meglio. Sull'angolo battuto alla sinistra del portiere, l'ex bianconero ha spedito direttamente il pallone in porta sul palo opposto regalando il pareggio ai giallo-blu. Il risultato, alla fine, è rimasto immutato.

Per Di Maria si tratta del secondo goal consecutivo, il quarto in tutta la stagione in 8 presenze. Inoltre, El Fideo ha realizzato il suo secondo gol olimpico in carriera. Era già riuscito, infatti, in tale impresa durante la sua seconda avventura al Benfica e più precisamente nel corso di una partita contro il Salisburgo nell’edizione 2023-2024 della Champions League. A 37 anni, Di Maria sta vivendo la sua seconda giovinezza.