Barcellona, Laporta contro Superlega: “Vogliamo riavvicinarci alla UEFA”

Jacopo del Monaco 9 ottobre - 09:48

Tra i vari argomenti legati al calcio, la Superlega ha fatto discutere molto negli ultimi anni e ne ha parlato di recente Joan Laporta, presidente del Barcellona. Il classe 1962 ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo durante il programma El Chiringuito. Il suo obiettivo consiste nel lasciare la Superlega per rientrare nell'ECA.

Barcellona, Laporta vuole uscire dalla Superlega: "Intenzionati a tornare alla UEFA" — Tra il 2021 ed il 2022 il mondo del calcio ha avuto uno scossone alla notizia della possibilità della nascita della Superlega. Questa nuova competizione consiste nel far affrontare le migliori squadre europee dei vari Paesi, tra cui c'erano anche Inter, Milan e Juventus. Tuttavia, la UEFA ha espresso subito la sua opposizione a riguardo. L'organismo europeo ha dichiarato che tutte le squadre partecipanti avrebbero perso la possibilità di disputare le competizioni internazionali. I giocatori, invece, non sarebbero stati più convocati dalle rispettive Nazionali.

A seguito di questa notizia, tante squadre hanno deciso di abbandonare il progetto, lasciando sole il Real Madrid, visto che l'idea della Superlega è nata da Florentino Pérez, ed il Barcellona. Adesso sembra essere cambiata anche la la linea dei catalani.

Durante il programma sportivo El Chiringuito, il presidente Blaugrana Laporta ha dichiarato: "Vogliamo trovare un accordo per tornare in UEFA. Questo lo vogliono tutti i club e siamo al lavoro per raggiungere l'obiettivo. Ho un ottimo rapporto col presidente del Psg Al-Khelaifi e noi, in quanto Barcellona, siamo a favore della pace nel calcio europeo". Il Barça, quindi, ha intenzione di lasciare la Superlega per tornare all'ECA, ovvero l'associazione dei club europei.

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Laporta ed Al-Khelaifi hanno avuto modo di incontrarsi a Roma per parlare della possibilità di un ritorno del Barça nell'ECA. Allo stesso tempo, però, il club catalano ha un impegno con la Superlega ed il Real Madrid e staccarsi da ciò è difficile anche perché Pérez considera la sua idea una priorità strategica.