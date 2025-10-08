Villarreal-Barcellona a Miami, Tebas: “Sarà un passo storico per la Liga”

Per la prima volta nella storia del calcio spagnolo, una partita della Liga si disputerà al di fuori del territorio nazionale. Il match scelto è quello che metterà di fronte il Villarreal di Marcelino ed il Barcellona di Hans Flick, che si giocherà poco prima di Natale in occasione della 17ª giornata del campionato. La sede della gara sarà Miami, dove si sta tenendo il World Football Summit in cui ha partecipato anche Javier Tebas, presidente della Liga che proprio durante l'evento ha ufficializzato ciò.