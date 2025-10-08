derbyderbyderby calcio estero Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi

Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi

Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi - immagine 1
Continua inesorabilmente a slittare l'appuntamento con il ritorno al Camp Nou per il Barcellona. Tuttavia, il club adesso non ha più fretta
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Barcellona-Girona si giocherà sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic. Ancora nulla da fare dunque per il Camp Nou, a cui mancano ancora i permessi necessari per poter ospitare la partita. I lavori dovevano concludersi secondo il programma iniziale entro novembre 2024, ma a quasi un anno dalla data prevista il ritorno a casa resta ancora un sogno. Il Barcellona sarà quindi costretto a giocare nuovamente nello stesso stadio in cui ha disputato le ultime due partite contro la Real Sociedad in Liga e contro il PSG in Champions League.

Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi- immagine 2
Veduta generale dell’interno dello stadio prima della partita di LaLiga Santander tra FC Barcelona e Atlético de Madrid al Spotify Camp Nou. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il club sperava che il Camp Nou fosse pronto per questa data, ma alla fine non è stato così. La società non ha ancora ricevuto i permessi necessari dal Comune per poter riaprire l’impianto, e quindi sarà costretta a giocare ancora una volta a Montjuic.

Attualmente, nel Barcellona non c’è più la stessa urgenza di accelerare i lavori. Da quando è stato chiuso definitivamente il bilancio della scorsa stagione nello scorso 30 settembre, l’obiettivo non è più quello di rientrare in fretta, ma di farlo solo quando i lavori saranno a uno stato più avanzato.

Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi- immagine 3
Hansi Flick, allenatore del Barcellona, viene presentato ai tifosi prima del Trofeo Joan Gamper tra FC Barcelona e Como 1907 all’Estadi Johan Cruyff il 10 agosto 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Il Montjuic è un opzione solo temporanea, poiché non possiede la capienza necessaria per ospitare il settore ospiti nelle competizioni europee. Lo stadio che verrà utilizzato nella partita contro il Girona va bene per il campionato, ma il Camp Nou sarà quello che dovrà ospitare le partite di Champions nel più breve tempo possibile. Quest'ultimo ha bisogno ancora di tempo per completare il secondo anello laterale. Una volta messo a norma, la capienza salirebbe a circa 45.000 spettatori.

In tal caso, la UEFA dovrebbe concedere un permesso alla squadra blaugrana per poter cambiare campo a competizione già inoltrata.

