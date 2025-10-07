Negli ultimi mesi i blaugrana avrebbero incassato milioni di euro tra stadio e sponsor che avrebbero alleggerito il debito del club. I prossimi giorni saranno utili per capire se la crisi può dirsi finita dopo anni di lotta.

Mattia Celio Redattore 7 ottobre - 17:06

La crisi economica del Barcellona potrebbe forse dirsi finita. Dopo anni a combattere con il fair play finanziario che aveva pesantemente influito sulle mosse di mercato e non solo, gli ultimi guadagni tra stadio, sponsor e cessioni hanno avuto un forte impatto sull'economia dei blaugrana. Martedì 19 ottobre il club potrebbe avere la risposta definitiva.

Barcellona, tra due settimane ci sarà l'Assemblea dei delegati: ecco la situazione economica dei blaugrana — Il 19 ottobre si terrà l'Assemblea dei Delegati del Barcellona e tra i punti più importanti da affrontare ci sarà l'approvazione della fine dell'anno e del bilancio per la prossima stagione. Nella giornata di oggi, invece, i soci hanno ricevuto il rapporto economico del club blaugrana, in cui si parla già di "ripresa economica" e si evidenziano importanti traguardi raggiunti, con una crescita nella maggior parte dei casi. Che sia finalmente la fine dei problemi economici? Le buone prospettive non mancano.

Secondo il riepilogo generale, il Barcellona ha chiuso con una perdita di 17 milioni di euro al netto delle imposte ed includendo nel rapporto la multa UEFA (-15 milioni), la vendita di posti VIP (+70 milioni) e l'accantonamento del Barça Productions, il cui valore è passato da 400 milioni di euro a 178 milioni. Nonostante tutto, il risultato ordinario evidenzia anche un utile di 2 milioni di euro grazie ai ricavi che hanno raggiunto i 994 milioni, con una crescita significativa in molte voci economiche. Tra cui lo stadio.

I ricavi degli ultimi mesi e quanto può incidere il nuovo impianto — Il Montjuïc si è rivelato un fattore determinante nella crescita economica: i ricavi sono cresciuti di 59 milioni per effetto del buon comportamento dei tifosi, che hanno quasi sempre riempito l'impianto e in zona sponsorizzazioni Barcellona ha raggiunto un nuovo massimo storico con 259 milioni di euro, trainato sostanzialmente dal nuovo contratto con Nike. Anche BLM (merchandising), l'altro fiore all'occhiello, è cresciuto del 55% rispetto alla stagione precedente e ha un fatturato di 170 milioni di euro.

Nelle informazioni trasferite ai delegati, il Barcellona evidenzia di aver ridotto il debito di 90 milioni di euro che, ad oggi, ammonta a 469 milioni. La massa salariale, a sua volta, si attesta al 54% del reddito ordinario, rimanendo al di sotto dei limiti raccomandati dalla UEFA. Secondo il club, il budget della prossima stagione dovrebbe superare il miliardo di entrate. Nello specifico, il Barcellona prevede di guadagnare 1,075 milioni di euro grazie al ritorno definitivo allo Spotify Camp Nou (+50) e di continuare a crescere nel resto delle partite. Si prevede un utile ordinario di cinque milioni di euro.