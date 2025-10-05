Il Barcellona, senza Yamal, fatica a creare occasioni da gol e subisce una cocente sconfitta contro il Siviglia.

Lorenzo Maria Napolitano 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 18:31)

Nel campionato spagnolo è già corsa a due tra Barcellona e Real Madrid, che stanno viaggiando a velocità supersonica, confermandosi tra le squadre più forti del mondo. Ieri la squadra di Xabi Alonso ha vinto 4-1 contro il Villarreal, strappando la vetta dalle mani della formazione di Flick, impegnata oggi contro il Siviglia. Il Barça, però, ha subito una pesante battuta d'arresto al Ramon Sánchez Pizjuán: la partita infatti è terminata 3-1 in favore dei padroni di casa.

Siviglia-Barcellona, la cronaca del match — Il match parte in salita per i catalani, grazie ad un rigore concesso dopo neanche un quarto d'ora e trasformato con freddezza dall'ex della partita, Alexis Sánchez. Per tutto il primo tempo il Barcellona fatica a creare occasioni pericolose, molto probabilmente anche per l'assenza di Lamine Yamal, tra i più ispirati in questo inizio di stagione. Lo spagnolo starà fuori tra le 2 e le 3 settimane ed il suo posto è occupato da Ferran Torres. Dopo venti minuti il Siviglia trova il secondo gol con Romero, e dal canto suo il Barça accorcia lo svantaggio soltanto a pochi secondi dalla fine della prima frazione, grazie alla rete di Marcus Rashford, che conferma il suo ottimo momento di forma.

Nel secondo tempo, però, il Barcellona dimentica di scendere in campo. Flick inserisce forze fresche, ma non si rivelano sufficienti per ripristinare la parità. L'occasione più nitida ai catalani finisce suoi piedi di Robert Lewandowski, che si presenta a battere un calcio di rigore al settantaseiesimo minuto, ma non riesce a trovare la rete. Nei minuti finali il Siviglia dilaga, chiudendo di fatto la partita: il gol del 3-1 viene realizzato da José Angel Carmona al novantesimo, ma il punto esclamativo sul match e sulla pessima serata del Barcellona lo mette Akor Adams al novantaseiesimo.

La squadra di Flick, così, resta ferma a 19 punti mentre il Real se ne sta comodamente in cima a 21. E tra due giornate ci sarà lo scontro più affascinante che LaLiga può regalare: El Clasico. Non decreterà il vincitore del campionato, ma senz'altro sarà un'occasione per capire chi è la favorita per la vittoria finale.

