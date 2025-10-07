Villarreal-Barcellona a Miami: sindacato convoca i capitani della Liga

La partita della 17esima giornata della Liga tra Villarreal e Barcellona si giocherà a Miami , negli Stati Uniti. La UEFA , nonostante la ferma contrarietà, ha deciso di accettare la proposta in via eccezionale. Proprio a causa di quest'argomento, il sindacato dei calciatori AFE ha deciso di convocare una riunione urgente con i capitani delle squadre del campionato spagnolo.

Il sindacato AFE convoca una riunione coi capitani della Liga per parlare di Villarreal-Barcellona a Miami

Anche se la UEFA ha approvato la proposta di disputare la partita tra i due club oltreoceano, bisognerà capire cosa ne pensano i calciatori. Ecco perché il sindacato AFE, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, ha deciso di convocare tutti i capitani del campionato in una riunione. Quando la RFEF (Federcalcio spagnola) ha proposto alla UEFA l'idea di far giocare il Submarino Amarillo ed i Blaugrana a Miami, l'AFE ha convocato i capitani della Liga, i quali si sono opposti all'idea della federazione. Il sindacato, inoltre, ha chiesto alla UEFA di partecipare alla riunione decisiva ma non hanno ricevuto una risposta. Tuttavia, dopo il sì, l'AFE ha dichiarato di non avere prove di una consultazione tra l'organismo calcistico europeo ed i calciatori.