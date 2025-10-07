La partita della 17esima giornata della Liga tra Villarreal e Barcellona si giocherà a Miami, negli Stati Uniti. La UEFA, nonostante la ferma contrarietà, ha deciso di accettare la proposta in via eccezionale. Proprio a causa di quest'argomento, il sindacato dei calciatori AFE ha deciso di convocare una riunione urgente con i capitani delle squadre del campionato spagnolo.
Villarreal-Barcellona a Miami: sindacato convoca i capitani della Liga
Il sindacato AFE convoca una riunione coi capitani della Liga per parlare di Villarreal-Barcellona a Miami—
Anche se la UEFA ha approvato la proposta di disputare la partita tra i due club oltreoceano, bisognerà capire cosa ne pensano i calciatori. Ecco perché il sindacato AFE, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, ha deciso di convocare tutti i capitani del campionato in una riunione. Quando la RFEF (Federcalcio spagnola) ha proposto alla UEFA l'idea di far giocare il Submarino Amarillo ed i Blaugrana a Miami, l'AFE ha convocato i capitani della Liga, i quali si sono opposti all'idea della federazione. Il sindacato, inoltre, ha chiesto alla UEFA di partecipare alla riunione decisiva ma non hanno ricevuto una risposta. Tuttavia, dopo il sì, l'AFE ha dichiarato di non avere prove di una consultazione tra l'organismo calcistico europeo ed i calciatori.
Per questo motivo il sindacato spagnolo ha indetto una riunione urgente coi capitani della Liga, alcuni di essi arrabbiati dopo l'approvazione della UEFA. Già nella riunione di agosto, i capitani hanno considerato come "mancanza di rispetto" il fatto che Liga e RFEF non li hanno informati della questione. Sulla vicenda della partita all'estero, il presidente dell'AFE David Aganzo ha dichiarato: "Tebas deve avere qualcosa da nascondere quando non fornisce informazioni sulle partite". A quanto pare, resta in piedi anche la clamorosa ipotesi di un boicottaggio del match di Liga all'estero.
