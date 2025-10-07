Nella giornata di ieri, la UEFA ha accettato la proposta della Liga di far disputare il match tra le due squadre negli Stati Uniti ma il tecnico ha ancora qualche riserva

Jacopo del Monaco 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 09:52)

La UEFA ha accettato la proposta della Liga di far disputare a Miami partita tra il Villarreal di Marcelino ed il Barcellonadi Flick. Ciò è avvenuto nella giornata di ieri e, allo stesso tempo, l'allenatore del Submarino Amarillo ha commentato quest'esperienza che la sua squadra farà oltreoceano. L'organismo del calcio europeo ha accettato solo in via eccezionale ma rimane sempre contrario al portare le partite di campionato fuori dal continente.

Villarreal-Barcellona a Miami, Marcelino: "Sarà una nuova esperienza e punteremo sempre a vincere" — Per la prima volta nella storia del calcio spagnolo, una partita della massima competizione nazionale si disputerà fuori dall'Europa. In occasione della diciassettesima giornata della Liga, che andrà in scena prima di Natale, il Villarreal ed il Barcellona si affronteranno a Miami, negli Stati Uniti. Nonostante la contrarietà della UEFA e della Ministra dello Sport spagnola, proprio ieri l'organismo europeo ha deciso di accettare la proposta soltanto in via eccezionale. Oltre a questo match, anche Milan-Como di Serie A si giocherà all'estero, precisamente nella città australiana di Perth.

Nella giornata di ieri, il tecnico del Villarreal Marcelino ha partecipato alla settima cerimonia di apertura del corso per allenatori del Comitato Tecnico della Federcalcio della Comunità Valenciana. Dopo l'evento, l'allenatore del Submarino Amarillo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita contro il Barça che si giocherà a Miami: "Se ci dicono che dobbiamo giocare lì, noi ci andremo. Sappiamo che il nostro club è d'accordo. Per noi è una nuova esperienza contro una grande squadra. E naturalmente ci aspettiamo di vincere".

In seguito, Marcelino ha aggiunto: "Secondo me il calcio è uguale ovunque, con più caldo, meno caldo, più freddo, meno freddo, a seconda del periodo dell'anno. Così che giocheremo quella giornata. Sarà un viaggio più lungo del solito ma ci adattiamo perfettamente a ciò che la competizione ci richiede".