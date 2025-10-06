Villarreal-Barcellona e Milan-Como all’estero: arriva l’ok della UEFA

Villarreal-Barcellona a Miami e Milan-Como in Australia: la UEFA ha approvato

Negli scorsi mesi, sia la Lega Serie A che la Liga spagnola hanno avuto la stessa idea: portare una partita delle rispettive divisioni fuori dal continente europeo. La Serie A ha proposto il match tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Como di Cesc Fábregas, valevole per la 24ª giornata che si disputerà il 7 o l'8 febbraio 2026. La Lega ha proposto questa gara perché lo Stadio Giuseppe Meazza, proprio in quei giorni, ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali. Dalla Spagna, invece, hanno proposto la partita tra Villarreal e Barcellona della 17ª giornata che ai giocherà prima di Natale. Tra vantaggi, svantaggi e tante critiche per queste due proposte, nella giornata odierna la UEFA ha preso una decisione.