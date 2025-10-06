Le partite Villarreal-Barcellona e Milan-Como, che si giocheranno rispettivamente a fine dicembre ed inizio febbraio 2026, verranno disputate fuori dall'Europa. Nella giornata odierna, la UEFA ha approvato le proposte delle Federazioni calcistiche spagnole ed italiane. Le due squadre della Liga voleranno a Miami, mentre quelle della nostra Serie A andranno a Perth, in Australia.
Calcio europeo
Villarreal-Barcellona e Milan-Como all’estero: arriva l’ok della UEFA
Negli scorsi mesi, sia la Lega Serie A che la Liga spagnola hanno avuto la stessa idea: portare una partita delle rispettive divisioni fuori dal continente europeo. La Serie A ha proposto il match tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Como di Cesc Fábregas, valevole per la 24ª giornata che si disputerà il 7 o l'8 febbraio 2026. La Lega ha proposto questa gara perché lo Stadio Giuseppe Meazza, proprio in quei giorni, ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali. Dalla Spagna, invece, hanno proposto la partita tra Villarreal e Barcellona della 17ª giornata che ai giocherà prima di Natale. Tra vantaggi, svantaggi e tante critiche per queste due proposte, nella giornata odierna la UEFA ha preso una decisione.
Il massimo organo del calcio europeo, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha approvato le richieste della Lega Serie A e della Liga. Le due partite citate, quindi, entreranno nella storia diventando le prime dei rispettivi campionati ad essere disputate al di fuori del Vecchio Continente. Anche se ha accettato, la UEFA ha espresso ancora una volta la sua contrarietà nel disputare le partite dei campionati europei in altri Paesi che non siano quello di appartenenza. Il comunicato ufficiale: "Siamo contrari all'idea che le partite dei campionati europei si giochino all'estero. Abbiamo accettato le due proposte in via eccezionale a causa di lacune normative a livello mondiale. Ci impegnamo ad proteggere l'integrità delle competizioni nazionali e delle prospettive dei tifosi".
