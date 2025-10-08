Rafa Mir a processo: ecco la vicenda

Ai tempi al Valencia, Rafa Mir avrebbe violentato sessualmente una ragazza nella sua abitazione. Le parole del Giudice istruttore sulla vicenda sono nette: "Ci sono indizi, non semplici sospetti, di due episodi di violenza sessuale, commessi da Rafa Mir, ai danni della querelante ventunenne. Il primo in piscina e il secondo in bagno. In entrambi i casi, c'è stato un accesso carnale, avendo inserito le dita dentro di lei senza il suo consenso, e nonostante la vittima gli avesse intimato di fermarsi, di lasciarsi andare e di allontanarsi".