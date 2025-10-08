Guai in paradiso per l'Elche dei miracoli. Il club infatti deve fare i conti con una situazione delicatissima, quella legata alla vicenda di Rafa Mir. L'attaccante spagnolo infatti è sotto processo con l'accusa di violenza sessuale per i presunti fatti che risalgono al primo settembre del 2024, ovvero poco più di un anno fa. Ecco che cosa è successo.
LE ACCUSE
Rafa Mir a processo per violenza sessuale: “Ci sono indizi, non sospetti”
Rafa Mir a processo: ecco la vicenda—
Ai tempi al Valencia, Rafa Mir avrebbe violentato sessualmente una ragazza nella sua abitazione. Le parole del Giudice istruttore sulla vicenda sono nette: "Ci sono indizi, non semplici sospetti, di due episodi di violenza sessuale, commessi da Rafa Mir, ai danni della querelante ventunenne. Il primo in piscina e il secondo in bagno. In entrambi i casi, c'è stato un accesso carnale, avendo inserito le dita dentro di lei senza il suo consenso, e nonostante la vittima gli avesse intimato di fermarsi, di lasciarsi andare e di allontanarsi".
Accuse molto pesanti da parte della ragazza e poi comunicate dal Giudice istruttorio per il calciatore che, lunedì prossimo, dovrà testimoniare in tribunale in merito a quanto avvenuto. Non ci sarebbe stata carcerazione preventiva per l'attuale calciatore dell'Elche, ex Valencia ai tempi dell'accaduto, ma c'è stata la confisca del passaporto, in maniera tale da non poter uscire dal paese, e l'imposizione di restare ad un massimo di 500 metri dal tribunale dove si tengono e si terranno le udienze.
