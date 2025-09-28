Decisivo, ancora una volta, l'ex attaccante del Milan André Silva. Il portoghese ha trovato il suo terzo gol nel match contro il Celta Vigo.

Lorenzo Maria Napolitano 28 settembre - 19:28

Nel campionato spagnolo fanno la voce grossa soprattuto Real Madrid e Barcellona. La corazzata di Hansi Flick, fino ad oggi, è stata fermata soltanto dal Rayo Vallecano, mentre la formazione di Xabi Alonso ha avuto la sola battuta d'arresto contro l'Atlético, nel derby disputato ieri al Santiago Bernabeu. La squadra di Simeone in questo modo sta guadagnando terreno in classifica, dopo un inizio stagione con il freno a mano tirato e soltanto tre vittorie strappate in sette partite. Oltre i grandi - nonché soliti - noti, c'è una squadra in Spagna che sta sorprendendo e che si ritrova in zona Champions League: L'Elche.

La squadra di López occupa momentaneamente il quarto posto, dietro Villarreal, Barcellona e Real Madrid. Degli ultimi due già si è detto, del Submarino Amarillo ancora no, ma non sono una sorpresa nelle zone alte della classifica, dato il grande impatto che negli ultimi anni sta avendo nel calcio spagnolo ed europeo, culminato nella vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. Per l'Elche, invece, è qualcosa di unico e speciale.

Elche, una neopromossa in zona Champions League — L'Elche è una squadra che storicamente ha vissuto di alti e bassi, tra Segunda División, salvezze strappate all'ultimo momento e promozioni in massima serie. Quest'anno l'Elche, infatti, sta disputando LaLiga da neopromossa, dopo aver concluso il campionato cadetto al secondo posto. L'uomo che sta trascinando la formazione di López, tra l'altro, è un noto ex Serie A: André Silva, vecchia conoscenza del Milan, con cui non ha brillato parecchio.

André Silva ha segnato tre gol in sei partite, ma è soprattutto l'esperienza che mette al servizio della squadra a rivelarsi fondamentale. Nelle prime sette partite l'Elche non ha mai perso, nonostante abbia già affrontato l'Atlético Madrid ed il Siviglia. In entrambe le occasioni ha raccolto un importante pareggio, vincendo poi i match contro Levante, Real Oviedo e - oggi - contro il Celta Vigo.

Al momento si tratta di un inizio scintillante, ma ci sono ottimi presupposti affinché questa stagione de LaLiga possa regalare grandi sorprese. Non quanto alla vittoria del campionato, dato che se la contendono le squadre più forti del mondo, ma probabilmente per guadagnare una promozione nelle competizioni europee.