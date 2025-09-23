Nella serata del Pallone D'oro a Parigi, il fenomeno blaugrana si è aggiudicato per il secondo anno di fila il premio per il miglior giocatore Under-21

Giammarco Probo 23 settembre - 16:48

Dopo il Pallone D'oro assegnato a Dembelé, il fenomeno spagnolo Lamine Yamal ha pubblicato un messaggio sui social. Il classe 2007 non è riuscito a vincere il trofeo tanto atteso, però per il secondo anno di fila si è assicurato il trofeo del miglior giovane dell'anno, nessuno ci era mai riuscito ad oggi.

Il post social di Lamine Yamal dopo l'assegnazione del Pallone D'oro — Nella scorsa stagione, Lamine Yamal è stato uno dei protagonisti del Barcellona di Hansi Flick. Il campione d'Europa con la Spagna ha collezionato 62 presenze, con un bottino da 21 gol e 22 assist tra club e nazionale. Statistiche ottime per il talento blaugrana utili anche alla conquista di vari titoli tra Liga e coppe nazionali e che lo hanno portato fino al secondo posto nella lista del Pallone D'oro di ieri sera a Parigi.

Dopo essere arrivato al secondo posto dell'ambito premio di France Football, il talento spagnolo ha voluto pubblicare un post sui social in merito alla cerimonia. Tra cui anche i complimenti al vincitore del Pallone d'Oro, Ousmane Dembelé.

"Il piano di Dio è perfetto, bisogna arrampicarsi per arrivare in cima. Felice per il secondo trofeo Kopa e congratulazioni a Ousmane Dembelé per il premio e la grande stagione", scrive Lamine Yamal. L'esterno accompagna il testo con diverse immagini della serata, alcune con il trofeo e altre con la famiglia.