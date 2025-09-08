Il numero 10 del Barcellona continua a macinare numeri e grandi prestazioni, puntando ai record di Lionel Messi. Se sui gol siamo ancora lontani, sugli assist invece potrebbe essere l'anno buono

Alessandro Savoldi 8 settembre - 12:04

Due gol e cinque assist in cinque partite, tutte quelle giocate sin qui nella nuova stagione: Lamine Yamal ha iniziato alla grande il nuovo anno sportivo. E ora, visto il rendimento iniziale, mette nel mirino Messi per battere uno dei suoi tanti record.

I numeri di Yamal e il naturale confronto con Messi — Che Lamine Yamal non sia come gli altri ormai è evidente. Classe 2007, 18 anni quest'estate, il mondo ai suoi piedi. Lo spagnolo può serenamente essere considerato il giocatore più forte del pianeta, senza che nessuno si scandalizzi. L'inizio di stagione sicuramente depone a suo favore. Nelle cinque partite giocate, ha sempre contibuito al tabellino della sua squadra. Prima con il Barcellona, due gol e due assist, poi con la Spagna, con altre tre assistenze. E ieri ha rischiato anche di aggiungere un'altra marcatura, saltando tutta la difesa della Turchia e poi facendosi ipnotizzare dal portiere.

In Liga le vittime di Yamal sono state il Mallorca, contro cui il giovanissimo esterno destro ha trovato un gran gol da fuori area, e il Rayo Vallecano, punito dal dischetto. Gli assist invece sono stati ben sei: ancora contro il Mallorca e infine contro il Levante per quanto riguarda le partite con il Barcellona. In nazionale, con la Spagna, un assist contro la Bulgaria e due contro la Turchia.

A questo punto è naturale chiedersi quali potrebbero essere i numeri di Yamal a fine anno, scomodando anche il paragone con Lionel Messi. La Pulce, nella stagione 2011/2012, probabilmente la migliore mai giocata da un calciatore, chiuse con 39 assist tra Argentina e Barcellona. Se Yamal dovesse continuare a questo ritmo, il record sarebbe seriamente alla portata. Ipotizzando, senza esagerare, che il Barcellona arrivi almeno ai quarti di finale di Champions League, la proiezione è di 60 assist in stagione. Difficile che questo numero si concretizzi, ma sicuramente i 39 di Messi non sono impossibili da raggiungere, considerando anche le altre competizioni e, soprattutto, il Mondiale con la Spagna.

Sommando gol e assist, invece, l'annata di Messi 2011/2012 è inarrivabile. I cinquanta gol in Liga sono una somma davvero esagerata anche per un talento assoluto come Yamal: il totale di 73 gol e assist solo con il Barcellona, per ora, sono destinati a rimanere un record. Il paragone tra lo spagnolo e l'argentino però dimostra la grandezza di entrambi. Da una parte del giocatore del Barcellona, che merita di essere confrontato con uno dei più forti di sempre, se non il più forte. Dall'altra del sette volte Pallone d'oro, che, nonostante la spaventosa qualità di Yamal, resta di un altro pianeta.