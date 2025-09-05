Il baby talento Franco Mastantuono ha esordito questa notte con la nazionale argentina nella vittoria per 3-0 contro il Venezuela

Giammarco Probo 5 settembre - 16:50

Questa notte si è giocata la partita tra Argentina e Venezuela, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Nella vittoria dell'Albiceleste sono stati tanti i contenuti oltre al verdetto del campo, che ipoteca ancora di più il primo posto del girone Sudamericano. È stata senza dubbio la notte di Lionel Messi, forse all'ultima con la maglia della nazionale di fronte al proprio pubblico. Al contrario, è stata invece la prima per il talento del Real MadridFranco Mastantuono.

Le parole di Mastantuono al suo esordio con l'Argentina — È stata una notte particolare quella vissuta al Monumental che ha portato alla vittoria l'Argentina. Lo è stata ancora di più però per Franco Mastantuono che ha esordito con l'Albiceleste realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Dopo il suo ingresso, le telecamere lo hanno colto mentre chiedeva ripetutamente scusa all'idolo Leo Messi per un passaggio non concesso.

Lo stesso talento classe 2007, al termine della partita, ha parlato a TycSports spiegando l'accaduto: "Se mi sono scusato con lui? Sì, volevo uccidermi. Ma lui ha capito. Gli ho chiesto scusa 3 volte per la giocata, ma è stato incredibile giocare con lui. Il sogno della mia vita. Il tutto nel campo del River Plate e con la maglia dell'Argentina: un sogno che non capita tutti i giorni. Lui è il mio idolo fin da quando sono bambino".