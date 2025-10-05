5 reti e 4 assist nelle prime 10 partite stagione: mai il brasiliano aveva raggiunto questi numeri all'inizio della stagione. Una grande risposta a chi lo ha criticato negli ultimi mesi.

Mattia Celio Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 17:16)

Mai mettere in dubbio le qualità di Vicinius jr. Anche quando non sta vivendo il suo momento migliore dal suo arrivo al Real Madrid, il brasiliano sa come trovare la via di fuga e soprattutto come rispondere a chi lo critica: con gli assist e con i gol. Con la doppietta di ieri nella sfida contro il Villarreal, il classe 2000 ha totalizzato al momento 5 reti e 4 assist. Si tratta della sua migliore partenza con la casacca dei blancos.

Real Madrid, un Vinicius mostruoso: "Voglio aiutare la squadra" — Una doppietta per rispondere di nuovo alle critiche e per rilanciare il Real Madrid in testa alla classifica. In attesa del Barcellona. Viniciussi è ripreso i blancos, quando non segna fornisce assist ma quando decide di fare sul serio nessuno lo può fermare. Un talento che gli sportivi conoscono da anni, che può avere come tutti un momento difficile ma che alla fine si rialza e torna a fare quello che gli riesce meglio: segnare.

Con i due gol rifilati al Villarreal, il brasiliano ha toccato 111 marcature con la maglia del Real Madrid e, inoltre, dopo ieri sera ha realizzato anche la sua migliore partenza in stagione da quando è arrivato all'ombra del Bernabeu: 5 gol e 4 assisti nelle prime 10 partite stagionali. Il modo migliore per mettere a tacere chi ha messo in dubbio il suo talento e chi addirittura lo dava in partenza nell'ultima sessione di mercato.

"Penso di aver giocato molto bene. Voglio aiutare la squadra. Ho fiducia in me stesso - ha dichiarato il numero 7 a Real Madrid TV - Sono molto felice di vincere di nuovo e di giocare una grande partita. Spero che continui così. La stagione è lunga. I tifosi sono tutto per noi. Vogliamo continuare così per vincere il campionato". Ora ci sarà la sosta per le Nazionali e Vinicius sarà impegnato con il suo Brasile nelle sfide contro Corea del Sud e Giappone.

