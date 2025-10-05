Infortuni e partita chiusa in 9 uomini, Gli uomini di Michel si dimostrano più forti anche delle avversità e ottengono la prima vittoria della stagione.

Mattia Celio Redattore 5 ottobre - 16:07

Il Girona trova finalmente la vittoria e, almeno per il momento, respira. Grazie alla rete decisiva di Arnau Martinez al 63', i biancorossi colgono il primo successo della stagione e, in attesa delle partite di oggi pomeriggio, lasciano l'ultimo posto in classifica. Non è più il Girona che si vedeva solo due stagioni fa ma questa vittoria concede alla squadra di Michel una boccata di ossigeno e forse la spinta che tutti aspettavano.

Girona, Martinez metto ko il Valencia: prima vittoria della stagione per i biancorossi — Ci sono volute ben 8 giornate ma alla fine anche il Gironaha ottenuto la sua prima vittoria in stagione. La rete di Arnau Martinez al 63' ha messo ko il Valencia al termine di una partita che ha visto i padroni di casa chiudere in nove uomini. Inoltre, i biancorossi si sono dimostrati più forti anche della sfortuna. Míchel ha affrontato la partita con otto assenti, senza contare quello a lungo termine di Juan Carlos Martín, ancora senza ingaggio, e di Francés, che è stato sostituito al 23' a causa di problemi alla caviglia sinistra.

Oltre al difensore centrale spagnolo, il tecnico ha dovuto fare a meno anche di Van de Beek, che ha detto addio alla stagione a causa della rottura del tendine d'Achille, David López, Tsygankov, Abel Ruiz, Ounahi e Lemar, ancora in attesa di sapere il giorno del loro rientro.

La vittoria del Girona, inoltre, è anche un calcio a tutte le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, e che affrontano tutt'ora, dovute alle scelte sbagliate da parte della dirigenza. Con i tre punti di ieri, il club di Gerona sale a 6 punti e, almeno per ora, lascia l'ultimo posto in classifica. Un buon risultato in vista della pausa per le Nazionale che sarà utile per recuperare energie e forze fresche per continuare a lottare per la permanenza. Ma soprattutto, per recuperare il legame con la tifoseria, anche perché la prossima sfida sarà contro il fortissimo Barcellona.

