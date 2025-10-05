Il club francese ha sposato l'iniziativa per la promozione al controllo della vista e alla prevenzione della salute visiva

Samuele Amato Redattore 5 ottobre - 14:36

Visivamente l'Auxerre è riuscita a prendersi le attenzioni dei tifosi, anche se non per il risultato in campo contro il Lens. Nel match che si è giocato allo stadio Abbé-Deschamps, nella giornata di ieri, sabato 4 ottobre, l'AJA ha sposato una campagna di sensibilizzazione. Un'iniziativa che il club francese ha voluto promuovere con una maglia speciale.

Auxerre, maglie con "stampe sbagliate" a sostegno della salute visiva — Se da un lato ci sono errori in campo e che hanno portato alla vittoria del Lens, dal punto di vista della divisa con cui l'Auxerre si è presentato fa tutto parte dei piani prestabili. In occasione del match, la squadra di Ligue 1 ha scelto di utilizzare maglie speciali con qualche variazione nel lettering del nome dei calciatori.

I "diplomatici", infatti, hanno indossato un kit in cui la stampa è disallineata. Una scelta che ricade per la campagna di sensibilizzazione - in seno alla Settimana della Visione - per la prevenzione e la salute visiva. Il nome dei giocatori, infatti, segue il principio della scala di Monoyer, ovvero la tavola optometrica che gli oculisti utilizzano per misurare l'acuità visiva (ovvero la capacità dell'occhio di percepire i dettagli degli oggetti osservati).

Nel comunicato ufficiale del club francese, il presidente Baptiste Malherbe ha voluto ribadire l'importanza dell'iniziativa. "È importante per l’AJ Auxerre diffondere questo messaggio di prevenzione che riguarda tutti noi. La salute visiva è una priorità, sia per la performance sportiva che per la qualità della vita quotidiana", si legge.

Quello che poteva sembrare un difetto di produzione e di stampa è, dunque, un'iniziativa deliberata per ricordare al pubblico che la salute visiva è spesso trascurata dai molti. Non solo, le maglie dell'Auxerre - sempre per la sensibilizzazione alla prevenzione e al controllo specialistico della vista - saranno messe all'asta. I fondi raccolti saranno devoluti alla fondazione Horizon AJA.