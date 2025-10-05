Il club della Florida sale la terzo posto della Eastern Conference quando mancano due giornate all'inizio dei playoff

Filippo Montoli 5 ottobre - 10:04

L'Inter Miami ha sconfitto per 4-1 il New England Revolution con Messi ancora una volta protagonista. La Pulce ha realizzato 3 assist, mandando a segno Jordi Alba e per due volte Allende. La squadra sale così al terzo posto della Eastern Conference, quando mancano due giornate all'inizio dei playoff di MLS. Dopo la partita è stato reso omaggio a Sergio Busquets, che sta disputando l'ultima stagione da calciatore. Con i tre assist Messi si conferma il miglior assistman della storia e dell'Inter Miami.

I tre assist di Messi e la doppietta di Jordi Alba nel 4-1 dell'Inter Miami — Dopo il pareggio a Toronto per 1-1 e la pesante sconfitta in casa con i Chicago per 3-5, l'Inter Miami torna a vedere la luce. Non sorprende che questo avviene con il riaccendersi di Leo Messi. Dopo la doppietta e l'assist nel 4-0 al New York City, l'argentino non è pervenuto nelle due partite successive e i risultati si sono visti. Nella gara giocata questa notte, la Pulce è tornata protagonista.

Messi ha fornito ben tre assist ai compagni di squadra nella netta vittoria per 4-1 sul New England. Il primo è arrivato al 32', quando l'argentino ha visto sovrapporsi alla sua destra Tadeo Allende che, servito, ha superato il portiere avversario calciando in diagonale. La seconda assistenza è arrivata a pochi secondi dalla fine del primo tempo, fornendo a Jordi Alba la palla del 2-0. L'ultimo assist è del 60' e sempre per Allende, mandato a rete con un perfetto lancio lungo alle spalle dell'ultimo difensore.

Il 4-1 di Jordi Alba (che segna così una doppietta) ha garantito al club della Florida la vittoria. I tre punti hanno spinto l'Inter Miami al terzo posto della Eastern Conference a due giornate dalla fine. Messi e compagni possono sperare al massimo nel secondo posto, prima dell'inizio dei playoff, ma dovrebbero vincere entrambe le partite rimaste e sperare nel passo falso del Cincinnati.