Alessia Bartiromo 4 ottobre - 11:23

Una settimana atipica e molto particolare in casa Inter Miami, con la sconfitta per 5-3 in casa contro il Chicago Fire che brucia ancora. Si tratta del ko più sonoro da quando Messi veste la maglia degli americani, non solo che ha fatto il giro del web ma che ha causato anche numerose polemiche dopo il battibecco post partita con Mascherano. Questioni di campo ma anche da chiarire subito, così come ci tiene a fare l'allenatore, che dipana ogni incertezza sul suo rapporto da sempre idilliaco con il fuoriclasse argentino.

Mascherano e il battibecco con Messi dopo il ko dell'Inter Miami — Nonostante la gara contro il Chicago Fire sia come sale su una ferite, l'Inter Miami cerca di non distrarsi e guardare avanti, alla gara di questa notte contro il Revolution tra le mura amiche. Una grande occasione di riscatto per la Pulce e compagni, che cercheranno di non ricommettere gli errori dello scorso match. In particolar modo, sarà l'occasione giusta per un abbraccio sotto i riflettori tra Mascherano e Messi, dopo lo scorso battibecco ripreso in diretta tv. Si è infatti visto un dialogo tra l'allenatore e il suo fuoriclasse con toni accesi, probabilmente dovuta alla foga del momento difficile, con un tono che inizialmente sembrava accusatorio nei confronti del 10 rosanero.

Mascherano chiarisce: "Nessun problema con Leo, parliamo liberamente" — Lo stesso Mascherano, ha voluto chiarire la querelle in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Revolution: "Non c'è nessun problema con Leo, mi ha detto di comunicargli in campo tutto quello che non andasse bene e gli stavo spiegando un errore tattico della squadra. Se riguardi la partita, dopo i primi due gol fanno un blocco molto basso e c'era poco spazio per giocare tra le linee. È stato un continuo cercare varchi dove agire, gli avversari si erano chiusi molto bene bloccando tutti i varchi. Ne abbiamo poi riparlato serenamente nello spogliatoio, per evitare in futuro lo stesso errore. Tra noi c'è un rapporto splendido e possiamo sempre dirci tutto", chiosa il tecnico.