La squadra dell'argentino, già sicura dell'accesso ai playoff, rimane al quarto posto della Eastern Conference

Filippo Montoli 1 ottobre - 10:08

L'Inter Miami di Messi ha perso 5-3 in casa contro il Chicago Fire. È la peggior sconfitta casalinga della squadra allenata da Mascherano da quando la Pulce è arrivato negli Stati Uniti. A nulla è servita la doppietta di Luis Suarez. L'Inter Miami rimane così al quarto posto della Eastern Conference, mentre il Chicago Fire raggiunge l'ottavo.

Manita in casa per l'Inter Miami e Messi — La vittoria per 4-0 a New York contro il City che valse la qualificazione matematica ai playoff di MLS sembra aver provocato un calo di tensione nell'Inter Miami. Da quella partita sono arrivati un pareggio e una sconfitta. Quest'ultima, in casa contro il Chicago Fire, non è però una semplice sconfitta. Si tratta infatti della peggiore subita dal club di David Beckham nel proprio stadio da quando Leo Messi è approdato in Florida.

La squadra allenata da Mascherano ha cominciato con il piede sbagliato il match, terminando il primo tempo sotto 3-1. Lo stesso tecnico argentino, nel post-partita, si è assunto la responsabilità della sconfitta, identificando nelle scelte iniziali di formazione l'errore fatale. All'intervallo, infatti, l'ex Barcellona ha effettuato ben tre sostituzioni che hanno ribaltato in un primo momento la situazione. Una doppietta di Suarez ha permesso all'Inter Miami di pareggiare, prima del crollo negli ultimi minuti e il definitivo 3-5.

Con questa sconfitta, la squadra di Messi rimane al quarto posto della Eastern Conference. Con i playoff in partenza a fine ottobre, l'Inter Miami può ancora puntare a una posizione migliore, dato che è a pari punti con la terza (New York City) e a tre dalla seconda (Cincinnati). Per il Chicago Fire, invece, è una vittoria molto importante. Con 51 punti ha raggiunto l'ottavo posto, entrando nella zona playoff dedicata a un primo turno preliminare con il club in nona posizione.