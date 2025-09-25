Inter Miami, il grande gesto di Messi: lascia il rigore a Suarez

Il centravanti uruguayano tornava da una squalifica di tre giornate ed il suo capitano l'ha aiutato lasciandogli il tiro dal dischetto

Jacopo del Monaco 25 settembre - 10:00

Questa notte, l'Inter Miami di Lionel Messi e Luis Suarez ha vinto 0-4 contro New York City. Grazie a questa vittoria, la squadra della Florida ha staccato il pass per i play-off della Major League Soccer in anticipo. Durante la partita, Miami ha avuto un rigore a favore ed il numero 10 argentino ha deciso di lasciarlo al suo compagno di reparto. L'uruguayano, tornato a giocare dopo diverse giornate di squalifica, ha realizzato il tiro dagli 11 metri.

L'Inter Miami vince e Messi lascia il rigore a Suarez — L'Inter Miami di Javier Mascherano deve giocare ancora delle partite di MLS, tra cui due da recuperare, ma ha già un posto nei play-off. Stanotte, gli Herons hanno rifilato un poker in trasferta a New York City con doppietta di Messi e reti di Baltasar Rodriguez e Suarez. Quest'ultimo ha fatto il suo ritorno in campo dopo le giornate di squalifica scontate a causa dello sputo ad un membro dello staff dei Seattle Sounders nella finale di Leagues Cup persa 3-0. Per questo motivo, Messi ha deciso di affidare il calcio di rigore in favore del Miami al Pistolero, tornato al gol dopo il periodo della squalifica. Mascherano, dopo la partita, ha parlato dell'obiettivo raggiunto, del ritorno in campo del suo numero 9 e del bel gesto di Messi.

Le parole del tecnico e i complimenti a Messi — Le parole del tecnico argentino: "Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Ora dobbiamo scalare la classifica per poter giocare i play-off in casa. Suarez ha fatto molto bene, è un calciatore onesto e si sa che gli attaccanti hanno bisogno di fare gol. Anche se è un rigore, per lui è stato importante. Durante la sua carriera, Messi ha affidato diverse volte i calci di rigore ai suoi compagni. Se vede che qualcuno ha bisogno di segnare, lo aiuta. Cerca di coinvolgere tutta la squadra ed è magnifico".