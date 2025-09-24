Leo Messi e i suoi Miami a caccia di punti decisivi per l'accesso aritmetico ai playoff, già agganciati invece dai newyorkesi. In questo articolo vi spieghiamo come vedere il match gratis in diretta streaming.

In Major League Soccer sono notti decisive per decidere la griglia della post season. Fra i match più attesi c'è senza dubbio quello fra i New York City FC e l'Inter Miami. La gara è in programma mercoledì 24 settembre alle 2,30 di notte è sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per tutti gli utenti registrati. Se vuoi scoprire come fare segui le indicazioni qui sotto.

New York City-Inter Miami, come vedere la MLS in diretta tv e streaming live — Vuoi vivere l’atmosfera dello Yankee Stadium di NY come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire NYFC-Inter Miami in streaming live gratuito in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida di MLS americana direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis New York City FC-Miami in diretta live. Altri modi per vedere la gara sono con Amazon Prime, MLS Season Pass e EA Sports FC.

New York City-Inter Miami, lo stato di forma dei due team — I padroni di casa sono quarti nella eastern conference con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte con 46 goal fatti e 35 subiti. NYFC ha già staccato il pass per i playoff e arriva da 3 vittorie di fila ultima delle quali il 2-0 interno contro Charlotte. Gli ospiti sono quinti in graduatoria ad est proprio a -1 dai newyorkesi con un ruolino di marcia di 15-7-6. Interesante notare come con 60 reti segnate (a fronte di 46 concesse) l'attacco del team della Florida è il più prolifico del torneo. Miami arriva da 2 successi di fila e nell'ultima giornata ha vinto 3-2 contro i DC United. L'ultimo scontro diretto fra le due formazioni risale al febbraio 2025 con uno spettacolare 2-2 in quel di Miami.

Le probabili formazioni di New York City-Inter Miami — New York senza gli indisponibili Cavallo, Jones e Parks. Ospiti con i forfait Obando, Picault e Ruiz.

NEW YORK CITY (4-4-2) - Freese; Gray, Haak, Thiago Martins, O'Toole; Wolf, Perea, Moralez, Ojeda; Martinez, Mercau. All. Jansen

INTER MIAMI (4-4-2) - Ustari; Fray, Falcon, Lujan, Alba; De Paul, Bright, Busquets, Allende; Messi, Suarez. All. Mascherano