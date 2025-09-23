Dembélé Pallone d’Oro, Messi sui social: “Te lo meriti, sono felice per te”

Il capitano dell'Inter Miami ha commentato il successo del suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona

Jacopo del Monaco 23 settembre - 10:47

Tra i tanti calciatori ad essersi complimentati con Ousmane Dembélé per la vittoria del Pallone d'Oro c'è anche Lionel Messi. I due attaccanti hanno condiviso lo spogliatoio del Barcellona per alcuni anni ed il francese, in più di una occasione, ha raccontato l'importanza che gli insegnamenti dell'argentino hanno avuto sulla sua crescita.

Messi fa i complimenti a Dembélé per il Pallone d'Oro — Ieri sera, a Parigi, ha avuto luogo la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2025, vinto da Dembélé. Il numero 10 del Paris Saint-Germain ha battuto la folta concorrenza di grandi calciatori del calibro di Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha, Momo Salah e Cole Palmer. Sul suo profilo Instagram, il neo-vincitore del trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio ha postato alcune foto della serata di ieri e ha ricevuto diversi complimenti da connazionali, come Olivier Giroud, Mike Maignan e Christopher Nkunku, ma anche dal tennista Jannik Sinner. Tra i tanti commenti sotto al posto dell'attaccante del Psg, spicca quello di Messi, il quale ha scritto: "Grande Ous!!! Congratulazioni, sono felice per te. Te lo meriti".

Dal 2017 al 2021, i due calciatori hanno giocato insieme al Barcellona. Durante un'intervista di qualche anno fa, Dembélé ha parlato del rapporto che aveva col suo ex compagno di squadra e degli insegnamenti che gli ha lasciato. Le sue parole: "Ho avuto un ottimo rapporto con Messi dal primo giorno. Avevo l'armadietto vicino al suo e mi ha dato tanti consigli. Per me è il più grande e sono orgoglioso di aver giocato con lui. Mi diceva di essere serio per realizzare i miei sogni. Ho iniziato ad osservare tutti i suoi movimenti in campo".

Durante il discorso della premiazione di ieri sera, il numero 10 del Psg non ha dimenticato i consigli ricevuti dalla leggenda argentina e ha pronunciato le seguenti parole: "Dai miei errori, come gli infortuni al Barça, ho imparato molto. Adesso sono più serio e concentrato grazie a mentori come Messi. Questo Pallone d'Oro è la dimostrazione che la perseveranza paga".