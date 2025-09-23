L'attaccante del Paris Saint-Germain ha speso parole molto positive nei confronti del suo giovane collega spagnolo

Jacopo del Monaco 23 settembre - 09:55

Ieri sera si è tenuta a Parigi la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, che ha visto trionfare Ousmane Dembélé superando il giovane Lamine Yamal, altro grande favorito, che si è dovuto accontentare del secondo posto. Durante il discorso per la premiazione, l'attaccante francese ha voluto elogiare anche il giovane talento del Barcellona, che ha vinto il suo secondo Trofeo Kopa.

Dembélé su Yamal: "Vincerà tanto, anche il Pallone d'Oro" — La scorsa stagione, Dembélé ha disputato la miglior annata della sua carriera durante la quale ha segnato 36 gol e fornito 16 assist. Con la maglia del Paris Saint-Germain, ha vinto il triplete ed è stato premiato anche come miglior giocatore della scorsa edizione della Champions League e della Ligue 1, di cui è stato anche il capocannoniere con 21 gol a pari merito con Greenwood del Marsiglia.

Ieri sera, il francese ha vinto il suo primo Pallone d'Oro nonostante la concorrenza di top player del calibro di Raphinha, Salah, Palmer, Yamal e Donnarumma. Quest'ultimi due hanno vinto rispettivamente il Trofeo Kopa, premio per il miglior giovane, ed il Trofeo Jašin, assegnato al miglior portiere.

Durante il discorso della premiazione, il numero 10 del Psg ha voluto spendere qualche parola per Lamine Yamal, il quale è arrivato secondo nella classifica per il Pallone d'Oro. Nonostante la giovane età, il classe 2007 spagnolo del Barcellona ha già un posto tra i migliori calciatori al mondo e Dembélé l'ha voluto sottolineare.

Le parole dell'attaccante francese: "Abbiamo visto Lamine Yamal giocare nel corso di tutta la stagione. È un giovane straordinario ed un calciatore molto maturo. Io penso che se un giorno tutti i pianeti si allineeranno, lui vincerà molti trofei come il Pallone d'Oro. È stata una bella lotta. Dopo Yamal c'erano anche altri giocatori, quindi si può dire che è stata una bella battaglia tra tutti noi".