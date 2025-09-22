Il pensiero de L'Equipe in merito alla possibile vittoria del Pallone d'Oro da parte di Yamal: ecco la valutazione fatta dal principale organo di stampa sportivo francese

Giorgio Trobbiani 22 settembre - 15:31

Quella di Lamine Yamal, fresco diciottenne, è stata una stagione incredibile. Il calciatore spagnolo, dopo il trionfo a Euro 2024, ha vinto Liga e Coppa del Re ed è stato eliminato soltanto dall'Inter in Champions League nonostante due prestazioni in semifinale di altissimo livello. Giocate e numeri da 'Pallone d'Oro' forse, ma non c'è soltanto il campo, soprattutto secondo la stampa francese.

Yamal e il suo atteggiamento con Cristiano Ronaldo: che cosa ha scritto L'Equipe — Alla fine della scorsa stagione, come abbiamo accennato prima incredibile per Yamal, la sua Spagna è stata sconfitta nella finalissima di Nations League dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Quello che poteva essere una sorta di 'passaggio del testimone' da leggenda a futura stella è diventato invece uno spettacolo non apprezzato da tutti gli addetti ai lavori e dai tifosi soprattutto per l'atteggiamento tenuto da Yamal nei confronti della stella lusitana.

In quella gara infatti il calciatore del Barcellona, in diverse occasioni, ha quasi snobbato Ronaldo a partire dalla stretta di mano fino ad arrivare al momento della premiazione del Portogallo, disertata da Yamal.

Un gesto che non è passato inosservato anche a L'Equipe, il più famoso organo di stampa sportiva francese, che, considerando i criteri di comportamento che si sono aggiunti alla valutazione del Pallone d'Oro, ha lanciato una bella bomba nei confronti di Yamal e della sua condotta in Nations League: "Il suo modo di comportarsi nella finale contro il Portogallo, dove non ha stretto la mano a Cristiano Ronaldo e non è stato presente durante la premiazione della nazionale lusitana non va molto a suo favore in ottica Pallone d'Oro considerando i nuovi criteri di valutazione per il trofeo".