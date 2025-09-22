Quella di Lamine Yamal, fresco diciottenne, è stata una stagione incredibile. Il calciatore spagnolo, dopo il trionfo a Euro 2024, ha vinto Liga e Coppa del Re ed è stato eliminato soltanto dall'Inter in Champions League nonostante due prestazioni in semifinale di altissimo livello. Giocate e numeri da 'Pallone d'Oro' forse, ma non c'è soltanto il campo, soprattutto secondo la stampa francese.
L'OPINIONE
Pallone d’Oro 2025, Yamal ‘penalizzato’ da L’Equipe per l’atteggiamento nei confronti di CR7
Yamal e il suo atteggiamento con Cristiano Ronaldo: che cosa ha scritto L'Equipe—
Alla fine della scorsa stagione, come abbiamo accennato prima incredibile per Yamal, la sua Spagna è stata sconfitta nella finalissima di Nations League dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Quello che poteva essere una sorta di 'passaggio del testimone' da leggenda a futura stella è diventato invece uno spettacolo non apprezzato da tutti gli addetti ai lavori e dai tifosi soprattutto per l'atteggiamento tenuto da Yamal nei confronti della stella lusitana.
In quella gara infatti il calciatore del Barcellona, in diverse occasioni, ha quasi snobbato Ronaldo a partire dalla stretta di mano fino ad arrivare al momento della premiazione del Portogallo, disertata da Yamal.
Un gesto che non è passato inosservato anche a L'Equipe, il più famoso organo di stampa sportiva francese, che, considerando i criteri di comportamento che si sono aggiunti alla valutazione del Pallone d'Oro, ha lanciato una bella bomba nei confronti di Yamal e della sua condotta in Nations League: "Il suo modo di comportarsi nella finale contro il Portogallo, dove non ha stretto la mano a Cristiano Ronaldo e non è stato presente durante la premiazione della nazionale lusitana non va molto a suo favore in ottica Pallone d'Oro considerando i nuovi criteri di valutazione per il trofeo".
