Ad annunciare il vincitore sarà Ronaldinho, ex calciatore del Paris Saint-Germain e del Barcellona. Una coincidenza?

Lorenzo Maria Napolitano 21 settembre - 20:26

Domani si terrà la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale nel calcio. Al Théâtre du Châtelet di Parigi, come di consueto, ci sarà una lunga cerimonia volta a premiare non solo il vincitore del Pallone d'Oro maschile, ma anche la miglior giocatrice femminile, oltre anche al miglior giocatore e giocatrice Under21, miglior allenatore e tanto altro ancora. Di seguito vi proponiamo una guida per poter assistere alla cerimonia, in cui ci sono, tra l'altro, anche tre italiani potenzialmente grandi protagonisti.

Pallone d'Oro: quando e a che ora ci sarà la cerimonia? — La data da cerchiare a matita rossa sul calendario è lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 20:45 italiane all'interno del Théâtre du Châtelet di Parigi (Francia). L'anno scorso a vincere fu Rodri, il totalizzante centrocampista del Manchester City, longa manus in campo di Pep Guardiola. Al secondo posto, invece, si piazzò Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid; fatto che a posteriori ha scatenato l'ira della squadra spagnola. Quest'anno i principali indiziati sono Ousmane Dembélé e Lamine Yamal: francese del Paris Saint-Germain da un lato, spagnolo del Barça dall'altro. E, anello di congiunzione tra i due calciatori, sarà Ronaldinho, che si occuperà domani di annunciare il vincitore.

Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro? — La cerimonia di assegnazione del Pallone sarà visibile sul canale YouTube ufficiale de L'Equipe. Dato che è ancora da definire il palinsesto televisivo dell'evento, questo è il principale riferimento al momento. A presentare la serata, invece, saranno Ruud Gullit e Kate Scott.

I candidati per ogni premio: ci sono anche tre italiani — Ci saranno ben undici premi assegnati domani in base alle diverse categorie. Tra gli italiani ad avere maggiori chance di alzare un trofeo ci sono Gianluigi Donnarumma, sia per quanto riguarda il premio Yashin che il Pallone d'Oro (anche se meno probabile), Antonio Conte ed Enzo Maresca. I due tecnici si contenderanno il trofeo Cruyff, destinato al miglior allenatore. Per quanto riguarda i premi relativi alla miglior squadre maschile e femmine, invece, troviamo nel primo caso il Barcellona, il Botafogo, il Chelsea, il Liverpool ed infine il Paris Saint-Germain, che in ambito europeo non si è fatto scappare un trofeo.

Per la migliore squadra femminile, invece, troviamo ancora i nomi del Barcellona e del Chelsea, ma a completare il quadro ci sono Arsenal, Lione e Orlando Pride. Tanti campioni saranno presenti domani, non solo per il Pallone d'Oro ma anche per il miglior giocatore Under21, da Cubarsì a Doué, passando per il difensore Huijsen, Joao Neves, Yildiz e lo stesso Yamal. L'attaccante della Juventus è uno dei pochissimi a portare la bandiera della Serie A.