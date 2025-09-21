Scopriamo dove vedere il match tra Barcellona e Getafe in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre

Il FC Barcellona, allenato da Hansi Flick, arriva a questo incontro con un record di 3 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta, evidenziando una difesa impenetrabile con soli 3 gol subiti e un attacco efficace con 13 gol segnati. Il Getafe CF, sotto la guida di José Bordalás, ha registrato 3 vittorie e 1 sconfitta, con 6 gol fatti e 4 subiti. La squadra madrilena ha dimostrato una buona adattabilità, specialmente in trasferta, dove ha già ottenuto due vittorie.