LIGA

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita
Michele Massa
La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Barcellona e Getafe. La sfida in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00 mette contro due squadre che stanno vivendo due momenti opposti di stagione. I padroni di casa cercano i primi punti mentre gli ospiti vogliono continuare il loro percorso.

Dove vedere Barcellona-Getafe in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Barcellona e Getafe in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo. 

Il momento delle due squadre

Il FC Barcellona, allenato da Hansi Flick, arriva a questo incontro con un record di 3 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta, evidenziando una difesa impenetrabile con soli 3 gol subiti e un attacco efficace con 13 gol segnati. Il Getafe CF, sotto la guida di José Bordalás, ha registrato 3 vittorie e 1 sconfitta, con 6 gol fatti e 4 subiti. La squadra madrilena ha dimostrato una buona adattabilità, specialmente in trasferta, dove ha già ottenuto due vittorie.

La recente storia degli scontri diretti tra queste due squadre pende a favore del Barcellona, che è rimasto imbattuto negli ultimi cinque confronti ufficiali con il Getafe, con 2 vittorie e 3 pareggi. Tuttavia, il Getafe cercherà di invertire questa tendenza negativa e di strappare punti preziosi al Camp Nou.

Le probabili formazioni di Barcellona-Getafe

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Garcia, Cristensen, Martin; Pedri, Casado; Raphinha, Olmo, Rashford; Ferran Torres. All. Hansi Flick.

Getafe (3-5-2): Soria; Djene, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Liso, Mayoral. All. José Bordalas.

