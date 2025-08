Da poco in Nord America è iniziata la Leagues Cup , competizione tra le più importanti in quel panorama calcistico organizzata dalla Major League Soccer e dalla Liga Mx (lega messicana). Tra le squadre a far più rumore c'è sempre l'Inter Miami, allenata da Javier Mascherano e che vanta tanti campioni in squadra, tra cui Lionel Messi. La formazione della Florida ha raccolto cinque punti nelle prime due gare, ma nell'ultima, contro il Necaxa, gli animi si sono scaldati al punto tale da fare più notizia del risultato.

La partita e le parole di Mascherano

Nel corso della partita il termometro della pressione è schizzato: un'espulsione per parte, prima Maximiliano Falcón al diciassettesimo per aver tirato la maglia di un avversario, poi Cristian Calderón scoccata l'ora di gioco. La decisione relativa al rosso per Falcón non ha convinto Mascherano, già inasprito dal fatto che il direttore di gara fosse messicano come i suoi rivali. El Jefecito, al termine del match ha affermato: "In questo modo finiscono per rovinarti una partita e questi risultati inficiano sulla classifica. Non capisco perché non sia andato al Var per rivedere l'azione. Almeno giustifica la tua decisione, vai a vederlo. Non mi piace parlare troppo, ma non lascerò che ci calpestino la testa. Questa è la mia idea".