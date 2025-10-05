Vittoria pesante contro il West Ham per i londinesi di Mikel Arteta che ha visto andare a segno il solito attaccante britannico che raggiunge un traguardo molto importante con il club

Giorgio Trobbiani 5 ottobre - 09:08

Nella giornata di oggi i Gunners di Mikel Arteta, all'Emirates Stadium, hanno battuto non senza patemi il West Ham, altro club londinese, con il risultato di 2-0. Per l'Arsenal, a chiudere la partita, è andato a segno Bukayo Saka, leader della squadra nonostante la giovane età che ha tra l'altro raggiunto una statistica davvero incredibile.

100 gol e assist per Saka con l'Arsenal: numeri record — Bukayo Saka è ormai entrato nel pantheon dei giocatori più importanti della storia dell'Arsenal. Il talento cresciuto in casa Gunners, classe 2001, è capitano della squadra di Mikel Arteta e leader tecnico ed emotivo di una compagine in continua crescita stagione dopo stagione. Oggi, contro il West Ham, Saka ha messo a segno un gol pesantissimo, quello che ha chiuso la partita, su calcio di rigore e ha raggiunto i 100 fra gol e assist con la maglia dell'Arsenal.

Un risultato che arriva alla duecentesima presenza per il club del Nord di Londra e che mette Saka in una speciale classifica come ottavo calciatore a raggiungere questo traguardo. Davanti al calciatore inglese, che ha ancora tantissima strada davanti per inanellare numeri su numeri, ci sono veri e propri mostri sacri dell'Arsenal. In vetta, ovviamente, c'è il solito Thierry Henry che ha realizzato la bellezza di 175 reti e 74 assist, ma non solo. Gli altri nomi sono incredibili e, a scalare dalla seconda posizione, sono: Dennis Bergkamp, Robin Van Persie, Ian Wright, Theo Walcott, Cesc Fabregas e, davanti a Saka, Robert Pires.