derbyderbyderby calcio estero Arsenal, Bukayo Saka nella storia del club: tripla cifra di gol e assist

Premier League

Arsenal, Bukayo Saka nella storia del club: tripla cifra di gol e assist

saka arsenal
Vittoria pesante contro il West Ham per i londinesi di Mikel Arteta che ha visto andare a segno il solito attaccante britannico che raggiunge un traguardo molto importante con il club
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Nella giornata di oggi i Gunners di Mikel Arteta, all'Emirates Stadium, hanno battuto non senza patemi il West Ham, altro club londinese, con il risultato di 2-0. Per l'Arsenal, a chiudere la partita, è andato a segno Bukayo Saka, leader della squadra nonostante la giovane età che ha tra l'altro raggiunto una statistica davvero incredibile.

100 gol e assist per Saka con l'Arsenal: numeri record

—  

Bukayo Saka è ormai entrato nel pantheon dei giocatori più importanti della storia dell'Arsenal. Il talento cresciuto in casa Gunners, classe 2001, è capitano della squadra di Mikel Arteta e leader tecnico ed emotivo di una compagine in continua crescita stagione dopo stagione. Oggi, contro il West Ham, Saka ha messo a segno un gol pesantissimo, quello che ha chiuso la partita, su calcio di rigore e ha raggiunto i 100 fra gol e assist con la maglia dell'Arsenal.

Arsenal, Bukayo Saka nella storia del club: tripla cifra di gol e assist- immagine 2
Bukayo Saka dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra Newcastle United FC e Arsenal FC a St James' Park il 2 novembre 2024 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Un risultato che arriva alla duecentesima presenza per il club del Nord di Londra e che mette Saka in una speciale classifica come ottavo calciatore a raggiungere questo traguardo. Davanti al calciatore inglese, che ha ancora tantissima strada davanti per inanellare numeri su numeri, ci sono veri e propri mostri sacri dell'Arsenal. In vetta, ovviamente, c'è il solito Thierry Henry che ha realizzato la bellezza di 175 reti e 74 assist, ma non solo. Gli altri nomi sono incredibili e, a scalare dalla seconda posizione, sono: Dennis Bergkamp, Robin Van Persie, Ian Wright, Theo Walcott, Cesc Fabregas e, davanti a Saka, Robert Pires. 

Leggi anche
Porto-Benfica, la top 11 coi più grandi della storia dei due club portoghesi
Palline da tennis in campo: Osasuna-Getafe sospesa per una protesta pro-Palestina

© RIPRODUZIONE RISERVATA