Porto-Benfica, la top 11 coi più grandi della storia dei due club portoghesi

La formazione che stiamo per presentarvi mixa la storia di due grandi club tra grandi talenti e tanti trofei vinti

Jacopo del Monaco 4 ottobre - 20:05

Porto-Benfica, una storica top 11 — Domani sera si chiuderà l'ottava giornata della Primeira Liga con il Clássico tra Porto e Benfica. Tra le due compagini allenate da Francesco Farioli e José Mourinho, tra l'altro ex della gara, ci sono quattro punti di differenza in classifica. I Dragões sono primi a punteggio pieno, mentre le Águias hanno 17 punti ed occupano la terza posizione. La partita inizierà alle ore 22:15 presso l'Estadio do Dragão e, nell'attesa, vi presentiamo una top 11 coi migliori calciatori della storia dei due club.

Modulo e difesa Per la nostra formazione coi più grandi calciatori delle due squadre portoghesi: abbiamo scelto come modulo il 4-2-2-2. In porta abbiamo optato per una leggenda del Benfica: Manuel Bento, estremo difensore che da sicurezza tra i pali ed in 20 anni a Lisbona ha vinto la bellezza di 10 campionati. Altri due giocatori storici del Benfica compongono parte della difesa. Stiamo parlando del terzino destro con ottima fase difensiva come Antonio Veloso, vincitore di 16 titoli, e del centrale brasiliano Luisão, giocatore roccioso dotato di ottima forza fisica e leadership.

Completano il reparto difensivo due grandi ex calciatori del Porto: al fianco di Luisão schieriamo Ricardo Carvalho, centrale elegante e con senso della posizione vincitore della Champions League 2003/2004. Come terzino sinistro, invece, abbiamo scelto un giocatore con spinta in fase offensiva ed intelligenza a livello tattico come Rui Jorge, che con la maglia dei Dragões ha vinto ben 10 titoli tra cui cinque campionati dal 1993 al 1998.

Un super centrocampo I due centrocampisti della nostra top 11 storica hanno scritto pagine importanti dei rispettivi club. Il primo risale al secolo scorso e risponde al nome di Mario Coluna, O Monstro Sagrado del Benfica negli anni '50 e '60. Elegante e con un ottimo tiro dalla distanza, il centrocampista portoghese ha vinto con le Águias 10 campionati e due Coppe dei Campioni. Al suo fianco mettiamo un giocatore che si avvicina di più ai nostri tempi, ovvero João Moutinho, vincitore di Euro 2016 con la Nazionale Portoghese. Calciatore dall'ottima tecnica e visione di gioco, col Porto ha vinto 3 campionati e l'Europa League 2010/2011.

Una trequarti formidabile Prima di passare ai due bomber, vi introduciamo i trequartisti di questa top 11 ricca di talenti. Per il Benfica schieriamo un assist-man dall'infinita eleganza e con ottima visione di gioco del calibro di Manuel Rui Costa, che oggi è il presidente del club di Lisbona. Durante la sua carriera agonistica ha giocato anche in Italia vestendo le maglie di Fiorentina e Milan. Sulla sinistra andrà Paulo Futre, anch'egli ex calciatore rossonero. Giocatore con ottima capacità di dribbling ed accelerazione, nella stagione 1986/1987 ha vinto la Coppa dei Campioni col Porto.

Due grandi bomber di Porto e Benfica Concludiamo la nostra formazione dei grandi calciatori che hanno scritto la storia dei Dragões e delle Águias con un super duo d'attacco. In rappresentanza del Benfica non poteva non mancare il vincitore del Pallone d'Oro 1965 Eusébio. Il leggendario attaccante del club di Lisbona, veloce e dotato di un ottimo tiro, era soprannominato la Pantera Negra e con più di 400 reti è, ancor oggi, il miglior marcatore della storia delle Águias. Al fianco del portoghese schieriamo il secondo brasiliano della nostra formazione, ovvero Jardel, il quale ha vestito la maglia del Porto dal 1996 al 2000 segnando 168 gol in 175 partite. Centravanti abilissimo nel colpo di testa, ad Oporto ha vinto tre campionati, quattro volte il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro nel '99.