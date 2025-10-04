Verso Porto-Benfica, statistiche e precedenti del Clássico portoghese

Mourinho ed i suoi hanno l'occasione di fare uno sgambetto ai padroni di casa, i quali puntano all'ottava vittoria di fila in campionato

Jacopo del Monaco 4 ottobre - 17:05

La partita di domani sera tra Porto e Benfica chiuderà l'ottava giornata della Primeira Liga, ovvero la massima competizione portoghese. Le due compagini si affronteranno alle ore 22:15 presso l'Estadio do Dragão. Nell'attesa che inizi la sfida, vediamo insieme le statistiche del Clássico.

Porto-Benfica, i precedenti — Le due squadre, allenate rispettivamente dal nostro connazionale Francesco Farioli e da José Mourinho, hanno iniziato bene questa stagione. I padroni di casa hanno vinto tutte le partite in campionato e sono primi a punteggio pieno. La squadra ospite, invece, ha vinto la Supercoppa portoghese contro lo Sporting Lisbona ed è terza in classifica con 17 punti. Domani sera andrà in scena il 258esimoClássico ed il Porto ha di poco le statistiche a favore: 102 vittorie, 63 pareggi e 93 sconfitte. Per quanto riguarda i gol, invece, il Benfica ha la meglio avendone segnati 398, mentre i Dragões sono a quota 374.

Le statistiche dei Clássico in campionato — In campionato, i due club hanno giocato contro 182 volte ed anche in questo caso la squadra di Oporto ha un vantaggio sulle statistiche. I Dragões hanno vinto 72 partite, undici in più delle Águias mentre i match terminati in parità sono stati 49 di cui l'ultimo risalente all'1-1 del 6 maggio di quattro anni fa. La scorsa stagione, il Benfica ha vinto entrambi gli scontri della Primeira Liga con lo stesso risultato, ovvero 4-1. All'andata, Ángel Di María ha realizzato una doppietta, mentre nella gara di ritorno Vangelis Pavlidis è stato decisivo con una tripletta.

Quando il Clássico di campionato si gioca ad Oporto, la squadra di casa sa sfruttare molto bene il fattore campo. Nei 91 precedenti, infatti, i Dragões hanno vinto ben 53 partite e ne hanno pareggiate 22, mentre il Benfica ha ottenuto la vittoria soltanto in 16 occasioni. La squadra di Lisbona potrebbe vincere in casa dei suoi avversari di domani sera per il secondo campionato di fila, cosa che non succede dal 2-3 della stagione 1975/1976 e dallo 0-1 dell'annata successiva.