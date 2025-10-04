Momento molto complesso in casa Benfica, alla vigilia del big match contro il Porto. Come riporta A Bola infatti, numerosi componenti dello staff e della squadra sono stati colpiti da ieri da un bruttissimo e violento virus influenzale, che li sta...

Alessia Bartiromo 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 14:49)

Momento molto complesso in casa Benfica, alla vigilia del big match contro il Porto. Come riporta A Bola infatti, numerosi componenti dello staff e della squadra sono stati colpiti da ieri da un bruttissimo e violento virus influenzale, che li sta costringendo a letto tra dolori articolari e fortissimi mal di testa. Ne è nata una vera e propria emergenza alla vigilia del big match di domenica sera contro il Porto, molto sentito per i lusitani.

L'emergenza influenzale in casa Benfica — Le ultime 48 ore sono state difficili da gestire per il Benfica, alle prese di una vera e propria emergenza. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, molti calciatori lusitani e numerosi membri dello staff compreso Josè Mourinho, sono stati colpiti improvvisamente da febbre alta, dolori articolari e fortissimo mal di testa, cercando per come possibile, di presenziare ugualmente agli allenamenti, ovviamente non al 100%. Un problema serio in vista del big match in trasferta di domani sera contro il Porto, che la squadra si sta portando avanti già da metà settimana dopo le fatiche in Champions League in trasferta contro il Chelsea.

La situazione in vista del big match contro il Porto — I vertici del Benfica sperano che la situazione possa migliorare o almeno non peggiorare, contagiando in particolar modo altri calciatori. Lo staff medico della squadra sta monitorando costantemente la situazione, con il derby che al momento non sembra essere in pericolo. Il regolamento delle competizioni della Lega prevede infatti la possibilità di rinvio della partita qualora la squadra non abbia a disposizione almeno 13 giocatori compreso un portiere, con l'idoneità degli atleti certificata dalle autorità sanitarie. Le prossime 24 ore saranno fondamentali per comprendere il da farsi e se si dovrà disporre di questa possibilità.