Porto-Benfica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la partita valida per l'ottava giornata del campionato portoghese tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:02)

L'ottava giornata della Liga Portugal si chiude con la sfida molto sentita tra Porto e Benfica. La gara è in programma domenica 5 ottobre alle ore 22:15 all'Estadio do Dragão. La squadra di Farioli punta a continuare la striscia consecutiva di vittorie, mentre Mourinho vuole essere il primo a fermare i biancoblu. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Porto-Benfica.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Porto di Farioli ha avuto la partenza perfetta in questo inizio di stagione. I dragoni hanno infatti vinto tutte le partite giocate fino a questo momento in tutte le competizioni. In campionato ha sconfitto in casa Vitoria (3-0), Casa Pia (4-0) e Nacional (1-0). In trasferta ha superato Gil Vicente (0-2), Sporting Lisbona (1-2), Rio Ave (0-3) e Arouca (0-4). In Europa League ha sconfitto prima il Salisburgo in Austria per 0-1 e poi la Stella Rossa in casa per 2-1. Emerge soprattutto una difesa molto solida, con solo 2 gol subiti.

Mourinho ha dovuto prendere in corso d'opera la direzione del Benfica. Nonostante un ottimo inizio con Bruno Lage in campionato, la sconfitta in casa con il Qarabag alla prima di Champions League è costata cara al tecnico. Fino a quel momento, il Benfica aveva vinto la Supercoppa portoghese, superato i playoff di Champions e raccolto 10 punti in 4 partite in Liga Portugal. Con lo Special One la squadra ha vinto 2 partite e pareggiata 1 in campionato, mentre ha perso quella con il Chelsea in Europa.

Le probabili formazioni di Porto-Benfica — Farioli non potrà contare sull'infortunato Nehuen Perez e sullo squalificato Fernandes, mentre è in dubbio De Jong. Per Mourinho confermate le assenze di Bah, Bruma, Manuel Silva e Prestianni. Dovrebbe invece farcela Antonio Silva. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Gabri Veiga; Pepe, Borja Sainz, Aghehowa. Allenatore: Francesco Farioli.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Rios; Lukebakio, Aursnes, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho.

Porto-Benfica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo dell'ottava giornata del campionato portoghese in programma domenica 5 ottobre alle ore 22:15 sarà visibile in diretta streaming sull'app di Dazn. La telecronaca della partita sarà affidata a Giovanni Marcucci.